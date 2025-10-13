  1. بین الملل
آغاز مرحله دوم آزادسازی اسرا؛ صلیب سرخ اسرای صهیونیست را تحویل گرفت

صلیب سرخ تعداد دیگری از اسرای صهیونیست را از نیروهای حماس در جنوب نوار غزه تحویل گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صلیب سرخ که دقایقی قبل خود را به محل برگزاری مرحله دوم آزاد سازی اسرای صهیونیست در خان یونس رسانده بود در حال تحویل گرفتن اسرای باقی مانده است.

این عملیات دقایقی قبل در جنوب نوار غزه آغاز شده است.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که صلیب سرخ تعدادی از این اسرا را تحویل گرفته و آنها در مسیر اراضی اشغالی هستند. شبکه المیادین نیز به نقل از رسانه‌های عبری گزارش داد که صلیب سرخ ۱۳ اسیر صهیونیست را تحویل گرفته است. با این حساب نیروهای مقاومت فلسطین ۲۰ اسیر زنده رژیم صهیونیستی را تحویل داده‌اند.

