به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز یکشنبه ۱۲ اکتبر، در اولین روز پس از اعلام آتش‌بس، ۱۷۳ کامیون حامل کمک‌های انسانی از طریق مرزها وارد نوار غزه شد.

در این بیانیه آمده است که این محموله‌ها شامل ۳ کامیون گاز مایع و ۶ کامیون سوخت دیزل برای راه‌اندازی نانوایی‌ها، ژنراتورها و بیمارستان‌ها بوده است، در حالی که نیاز فوری به این مواد اساسی به دلیل محاصره طولانی احساس می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید با این حال، مقادیر وارد شده بسیار محدود بوده و تنها نقطه‌ای کوچک در دریای نیازهای بیش از ۲.۴ میلیون نفر جمعیت نوار غزه را پوشش می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که دفاتر دولتی غزه همچنان در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی و مؤسسات امدادی برای سازماندهی ورود و توزیع کمک‌ها هستند.

بر اساس توافق آتش بس ترامپ در غزه قرار است روزانه دست کم ۴۰۰ کامیون حامل کمک‌های انسانی برای مردم غزه ارسال شود.