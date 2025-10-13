  1. استانها
مدیرکل صمت بوشهر: تراز تجاری استان روند مثبتی دارد

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: تراز تجاری استان بوشهر در سال جاری نسبت به سال قبل روند مثبتی داشته است.

نصرالله کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بیش از یک سال فعالیت دولت چهاردهم، بیش از ۱۲ میلیارد دلار صادرات کالا در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی سهم صادرات استان بوشهر طی این مدت را ۳.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و ادامه داد: به بیش از ۳۰ کشور خارجی صادرات داریم که روسیه و کشورهای عربی از مهمترین مناطق هدف صادرات استان بوشهر است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر میزان صادرات در سال گذشته را ۱۱ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: تراز تجاری استان بوشهر طی این مدت نسبت به سال قبل روند مثبتی داشته است.

