صادرات گمرکات استان بوشهر ۴۷ برابر میزان واردات بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر به عنوان یکی از مهمترین مبادی ورودی و خروجی کالا در کشور محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: طی یک سال گذشته با احتساب میعانات گازی بیش از ۲۷ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شده که دارای افزایش ۷۳ درصدی نسبت به سال قبل است.

افزایش ۵۹ درصدی میزان واردات

مدیرکل گمرک بوشهر بیان کرد: در این مدت میزان صادرات استان بوشهر بدون احتساب میعانات گازی ۲۶ میلیون تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار بوده که ۷۹ درصد نسبت به مدت مشابه یک سال قبل افزایش داشته است.

وی از افزایش ۵۹ درصدی میزان واردات کالا از گمرکات استان بوشهر طی یک سال گذشته خبر داد و ادامه داد: در این مدت ۵۷۴ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد دلار وارد شده است.

سلیمانی با اشاره به رشد ۴۱ درصدی درآمد گمرکات استان بوشهر بر اساس پروانه خاطرنشان کرد: میزان درآمد گمرکات استان در این مدت ۱۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

بیشترین صادرات و واردات به چین و امارات

وی مهمترین کالاهای صادراتی را انواع گازهای مایع، متانول، پلی‌اتیلن، کود اوره گرانول عنوان کرد و ادامه داد: چین، امارات، هند، ترکیه، آفریقای جنوبی، پاکستان، نیجریه، موزامبیک، سودان و سنگاپور مهمترین مقاصد صادرات گمرکات استان بوده‌اند.

مدیرکل گمرک بوشهر مهمترین کالاهای وارداتی استان بوشهر را نیز انواع پارچه، برنج، ماژول ال‌ای‌دی عنوان کرد و افزود: کشورهای چین، امارات، هند و فدراسیون روسیه از مهمترین مبادی واردات قطعی استان بوشهر بوده‌اند.