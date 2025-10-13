به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید کرمی معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها در خصوص آمار فرزندآوری در ازدواجهای دانشجویی گفت: براساس بررسی پنجسال اخیر، ۴۸ درصد زوجین دانشجو صاحب فرزند شدهاند.
وی ادامه داد: برخی از زوجهای دانشجو یک فرزند و برخی حتی صاحب ۳ فرزند هم شدهاند، اگر زمان بررسی آماری را بیشتر کنیم درصد بیشتری از زوجین صاحب فرزند شدهاند.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها گفت: موضوع فرزندآوری یکی از برنامههای ما در ازدواج دانشجویی است که در این موضوع گفتگو میکنیم، آموزشهای لازم را منتقل میکنیم، تلاش ما این است که بعد از برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی ارتباطات مان را با زوجین حفظ کنیم.
وی ادامه داد: سامانههای آموزشی که داریم، بستههای آموزشی در اختیار آنها قرار میدهیم، تلاشمان این است که وقتی یک زوج در قالب ازدواج دانشجویی وارد فضای ارتباط با مجموعه نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها میشوند دیگر این ارتباط آموزشی و ارتباط دوسویه را حفظ کنیم.
وی افزود: برخی سالها که دستگاههای فرهنگی به ما خوب کمک کردند توانستیم یکسری برنامههایی ویژه زوجین که صاحب فرزند شدهاند را داشته باشیم حتی در برنامه اعلام کردیم که زوجینی که سال اول صاحب فرزند میشوند یکبار دیگر فرصت حضور در برنامه ازدواج دانشجویی را پیدا میکنند.
