به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح دوشنبه در نشست با رئیس دانشگاه فرهنگیان بوشهر اظهار کرد: در ابتدا از همکاری دانشگاه فرهنگیان با اداره کل بهزیستی استان بوشهر به ویژه همکاری اثرگذار و مؤثر مدیرگروه این دانشگاه در زمینه بومی سازی مهارتهای زندگی ویژه دوران کودکی تقدیر میکنم.
سرپرست بهزیستی استان بوشهر گفت: سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت و رفاه اجتماعی فعالیتهای گسترده، مؤثر و ارزشمندی در حوزههای مختلف جامعه دارد و در جهت توانمندسازی و حمایت جامعه هدف همواره در تلاش است.
وی بیان داشت: در کنار ارائه خدمت به جامعه هدف یکسری فعالیتهای پیشگیرانه و توانمندسازی عمومی در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (مهارتهای زندگی، آموزش پیش از ازدواج، آموزش زندگی خانواده، مشارکت اجتماعی نوجوانان، آگاه سازی زنان و دختران با تاکید بر خودمراقبتی و …) را این سازمان در حوزه کاری خود دارد.
وی ادامه داد: رسالت دانشگاه و بهزیستی در زمینههای شبیه به یکدیگر است و در حوزه آموزشی این وجه تشابه چشمگیرتر است و هر دو رسالت آموزشی و پرورشی دارند؛ از آنجا که دانشجومعلمان معلمان و اساتید آینده این استان و کشور خواهند بود و نیاز است که آموزشهایی را در جهت توانمندسازی و سلامت اجتماعی را ببینند و در آینده در حوزه کاری آنها را به کار گیرند.
اسکندری اضافه کرد: دانشگاه فرهنگیان استان با برخورداری از اساتید مجرب در حوزه کاری بهزیستی، میتواند در زمینههای آموزشی و پژوهشی در کنار ما باشند و دانشجومعلمان این دانشگاه میتوانند مدرس ما هم باشند و در آینده به صورت داوطلب به گروه هدف بهزیستی ارائه خدمت دهند.
وی تصریح کرد: لذا در این راستا بر ان شدیم تا با امضای این تفاهم نامه همکاری مشترک تعهدات هر دو طرف مشخص باشد و ما بتوانیم طبق آن تعهداتی که هست به نحو احسن این تفاهم نامه را اجرایی کنیم.
سرپرست بهزیستی استان بوشهر در پایان گفت: امیدواریم با این تفاهم نامه همکاری بتوانیم ضمن ارائه آموزشهایی شاهد توانمندسازی و سلامت اجتماعی دانشجویان و جامعه هدف بهزیستی باشیم.
در پایان تفاهم نامه همکاری دانشگاه فرهنگیان و بهزیستی استان بوشهر به امضای قاسمی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و اسکندری سرپرست بهزیستی استان رسید.
