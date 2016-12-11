لزوم جابجایی دانشگاه فرهنگیان/ امنیت دانشجومعلمان تامین نمی شود

نامه بسیج دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان تهران به سرپرست این دانشگاه دکتر مهر محمدی



جناب آقای دکتر مهر محمدی

سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان

سلام علیکم

همانطور که استحضار دارید؛ اهمیت دانشگاه فرهنگیان بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، دانشگاهی که در عرصه تربیت معلم تراز جمهوری اسلامی ایران، ماموریت گرا و استراتژیک تعریف شده است.

با وجود این که همواره بر این موضوع تاکید شده است که هزینه برای آموزش و پرورش به مثابه سرمایه گذاری است، ولیکن وضعیت رفاهی-آموزشی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در ابعاد مختلف مورد غفلت مسئولین قرار گرفته است که این مشکلات در سطوح مختلف در پردیس های دانشگاه فرهنگیان مشاهده می شود.

در مرکز آموزش عالی شهید بهشتی تهران وضعیت در برخی موارد تا حدی وسیع تر مشاهده می شود. این مرکز در منطقه ی نامناسبی قرار گرفته است که در آن سطح امنیت دانشجومعلمان نامناسب ارزیابی می شود. تا جایی که خبر زورگیری و اخاذی از دانشجو معلمان این مرکز بارها به گوش رسیده است و این خبرها دیگر برای دانشجویان تازگی ندارد! از جمله‎ی این موارد، مجروحیت یکی از دانشجومعلمان در درگیری با اشرار و زورگیران است که در ماه های اخیر گزارش شده است.

افزون بر امنیت دانشجومعلمان، تاثیر محیط نامناسب فرهنگی-اجتماعی فضای پیرامون مرکز مذکور بر روحیه دانشجومعلمان، قطعا قابل تامل خواهد بود. این در حالی است که با وجود مطرح شدن موضوع جابه جایی این مرکز، اقدام کارگشا و اثربخشی در این راستا توسط مسئولین انجام نشده است.

لذا دانشجویان مرکز شهید بهشتی تهران امیدوارند تا با پیگیری اثربخش و دلسوزانه حضرتعالی زمینه لازم برای جابه جایی این مرکز به مکانی مناسب که در آن به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی متناسب با دانشگاه فرهنگیان توجه شود، در اسرع وقت تسهیل گردد.