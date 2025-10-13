به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر قاسمی صبح دوشنبه در نشست با سرپرست بهزیستی بوشهر اظهار کرد: اگر ما به آموزش و پرورش اهمیت بسیاری دهیم قطعاً مشکلات و چالشهای آن جامعه کمتر خواهد بود و پیامد این امر مهم توسعه یافتگی است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: تناسب بسیار معناداری بین توسعه یافتگی و شکوفایی آموزش و پرورش در جوامع توسعه یافته وجود دارد و این نشانگر آن است که اموزش و پرورش در هر جامعه تا چه اندازه مهم است.
قاسمی بیان داشت: در این میانه تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان در کشور ما اهمیتش بسیار بیشتر مشخص و مبرهن است و رسالت و نقش راهبردی که ما در این زمینه داریم، پرورش معلمانی است که قرار است در نظام آموزش و پرورش مشغول به تدریس و آموزش نسل آینده ما باشند.
وی تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش دانشجومعلمان خود نقش تاثیرگذاری دارد ولی قطعاً ما هم به تنهایی نمیتوانیم ایفاگر این رسالت سنگین باشیم و با وجود چالشهای بسیار دنیای امروز، به یاری سایر مجموعههای استان در این زمینه نیازمندیم.
قاسمی خاطرنشان ساخت: از این رو رویکرد دانشگاه فرهنگیان در دولت وفاق ملی ارتباط تنگاتنگ با نهادهای مختلف استان به ویژه نهادهایی است که ارتباط بیشتری در حوزه کاری با رسالت دانشگاه فرهنگیان دارند و امیدواریم در سایه این همکاری بتوانیم بخشی از مشکلات جامعه آموزش و پرورش را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: لذا در این راستا امروز بسیار خرسندیم که تفاهم نامه همکاری مشترک با اداره کل بهزیستی استان را امضا خواهیم کرد و امیدوارم با این یادداشت تفاهم مشترک، همکاریهای خوبی اتفاق افتاده و بتوانیم در جهت رشد دانشگاه و جامعه هدف بهزیستی استان گام برداریم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: منفعت و مزیت این تعامل و همکاری مشترک در آینده حتماً توسعه استان خواهد بود.
تعامل دوسویه با بهزیستی
رئیس پردیس بنت الهدی صدر بوشهر نیز در این آئین اظهار کرد: امروز خرسندیم که شاهد امضای این تفاهم نامه همکاری مشترک هستیم که قطعاً هم برای دانشگاهیان این دانشگاه و هم جامعه هدف بهزیستی استان سودمند است.
زینب پیروی نژاد گفت: امسال رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه را در پردیس بنت الهدی صدر این دانشگاه به رشتههای موجود دانشگاه اضافه کرده ایم که در حوزه مشاوره قرار دارد و در این حوزه نیازمند تعامل دوسویه با بهزیستی استان برای استفاده از متخصصین مرتبط و … هستیم.
پیروی نژاد بیان داشت: در ارتباط با این رشته جدید و سایر رشتههای علوم تربیتی نیازمند بازدیدهای میدانی از مراکز آموزشی و توانبخشی بهزیستی هستیم تا دانشجویان با شناخت بیشتر و بهتری در آینده در کلاسهای درسی به تدریس بپردازند.
وی خاطرنشان ساخت: اساتید ما نیز میتوانند در امر مشاوره خانوادههای دارای دانش آموزان با نیازهای ویژه به ارائه خدمت بپردازند.
رئیس پردیس بنت الهدی صدر بوشهر گفت: قطعاً بهزیستی و دانشگاه فرهنگیان استان ظرفیتهای خوبی برای همکاری مشترک دارند و این همکاری متقابل میتواند بهترین اثربخشی را برای جامعه داشته باشد.
در پایان تفاهم نامه همکاری دانشگاه فرهنگیان و بهزیستی استان بوشهر به امضای قاسمی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر و اسکندری سرپرست بهزیستی استان رسید.
