وضعیت دریایی آرامی بر استان بوشهر حاکم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا ظهر فردا سه‌شنبه، وضعیت دریایی نسبتاً آرامی بر استان حاکم است، از بعدازظهر سه‌شنبه تا اواخر وقت چهارشنبه با وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی سواحل استان مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه نیز فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعات مواج خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط گردوخاک و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، در ابتدا جنوب غربی به‌تدریج شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.