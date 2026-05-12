وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا ظهر پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از بعد از ظهر پنجشنبه و طی روز جمعه با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی سواحل مرکزی و جنوبی استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.