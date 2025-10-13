  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

پیراهن همیشگی بر تن تیم ملی فوتبال ایران مقابل تانزانیا

در نشست هماهنگی دیدار تیم‌های ملی ایران و تانزانیا مقرر شد شاگردان امیر قلعه‌نویی پیراهن سفید بر تن کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با حضور نمایندگان تیم‌های ملی ایران و تانزانیا، جلسه هماهنگی دیدار فردای دو تیم برگزار شد.

بر اساس توافق انجام شده، تیم ایران فردا با پیراهن سفید به میدان می‌رود و حریف آفریقایی تیم ملی با پیراهن آبی به میدان می‌رود.

این جلسه در باشگاه الشباب برگزار شد و مهدی خراطی مدیر اجرایی، محسن معتمدکیا مدیر رسانه‌ای و تورج کشاورز مدیر پشتیبانی به نمایندگی از تیم ملی در این جلسه حضور پیدا کردند.

هماهنگی در موضوعات اجرایی، رسانه‌ای و لجستیکی از محورهای نشست امروز بود.

