نابغه ۱۲ ساله؛از اخذ مدرک هوش مصنوعی تا توسعه سیستم تشخیص تومور مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا برازش متولد اولین روز بهمن ماه ۱۳۹۲ است و با وجود سن کمی که دارد توانسته اختراعات زیادی داشته باشد و در حوزه هوش مصنوعی به پیشرفتهای فوقالعاده در کشور و جهان دست یافته است.
وی با دانش و تجربهای فراتر از حد معمول، به عنوان یکی از برترین برگزیدگان المپیاد تکنولوژی، اختراعات و هوش مصنوعی در کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود، دارنده مدال طلای هوش مصنوعی جهان و مدرک رسمی «AI» از دانشگاه هاروارد فقط بخشی از موفقیتهای این نوجوان نخبه است.
برازش ۱۲ ساله توانسته به عنوان یکی از نوجوان ترین افراد در جهان به مدرک هوش مصنوعی دانشگاه هاروارد آمریکا دست یابد.
وی در دیدار با یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در سخنانی مبسوط به تشریح دستاوردهای علمی خود و دغدغههایش در حوزه آموزش و پرورش پرداخت.
توسعهدهنده سیستم تشخیص تومور مغزی در کمتر از یک ثانیه هستم
او در ابتدا با اشاره به طرحهای پیشرفته خود میگوید: توسعهدهنده سیستم تشخیص تومور مغزی در کمتر از یک ثانیه هستم، این سیستم قادر است تنها با یک تصویر ام آر آی، وجود تومور را تشخیص داده و خوشخیم یا بدخیم بودن آن را با دقتی بالای ۹۹ درصد بدون نیاز به نمونهبرداری تهاجمی و بدون به خطر انداختن بیمار مشخص کند.
برازش با بیان اینکه این فناوری، نمونهای از قدرت هوش مصنوعی در نجات جان انسانها است به دیگر پروژههای خود اشاره کرد و میافزاید: سیستم تشخیص سرطان سینه تنها با عکس ماموگرافی، توسعه سیستمهای خودران در صنعت خودروسازی و همچنین ایجاد سیستمهای آموزشی نوین برای دانشآموزان سراسر کشور که در حال اجراست از دیگر برنامهها است.
این نخبه بینالمللی در توضیح هدف خود از طراحی سیستم آموزشی بیان کرد: هدف اصلی من از ساخت این سیستم، ایجاد برابری آموزشی بین دانشآموزان مناطق محروم و دانشآموزان مناطق برخوردار کشور بود، ما بیش از ۱۶۰ هزار دانشآموز در استان داریم و این سوال مطرح است که آیا نباید نمایندهای از این دانشآموزان در کنار شما مسئولان باشد؟
وی این پرسش را به سطح ملی گسترش داد و تاکید کرد: وقتی حدود ۱۵ میلیون دانشآموز در کشور داریم، آیا نمایندهای از آنان در طراحی و قانونگذاری برای امتحاناتشان حضور دارد؟
نسل جدید ایدهپرداز، نقاد و عملگرا
برازش با احترام به تجربیات نسل گذشته، به ویژگیهای نسل جدید اشاره کرد و افزود: شاید نسل من از تمام تجربیات گذشته استفاده نکرده باشد، اما ما نسلی ایده پرداز، نقاد و دارای دیدگاههای نو هستیم، آینده یک کشور را همین نسل میسازد.
وی از تألیف کتابی در حوزه آموزش خبر داد که به زودی منتشر خواهد شد و افزود: این کتاب به صورت داستانی، تمام مشکلات نظام آموزشی را واکاوی کرده و راهکارهایی مرحلهای و شفاف به مسئولین و دانشآموزان ارائه میدهد. کتاب نباید خشک و بیروح باشد، کتاب باید با خواننده ارتباط برقرار کند، مانند یک معلم خوب که اگر با او ارتباط بگیرید، تا آخر مسیر با او خواهید ماند.
هشدار جدی درباره «فراری دادن مغزها»
وی با تمایز قائل شدن بین "فرار مغزها" و "فراری دادن مغزها" هشدار داد: من کسی هستم که از آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر نقاط جهان بیش از ۶ بار دعوتنامه رسمی دریافت کردهام، بسیاری از دوستان بااستعدادم امروز در کشورهایی مانند امارات و قطر مشغول به کار و تحصیل هستند. پرسش اینجاست: چرا این پروژهها باید در آن کشورها رونمایی شود، نه در استان و کشور خودمان؟
برازش دو دلیل اصلی برای این موضوع برشمرد و گفت: اول، مافیای پزشکی و مقاومت در برابر نوآوری. دوم و مهمتر، عدم حمایت و دیده نشدن نخبگان جوان در ساختار تصمیمگیری است من اساتید بزرگ را در کنار مسئولین میبینم، اما همسن و سالهای خودم را هرگز ندیدهام.
نقدی بر عملکرد مجلس دانشآموزی
وی با اشاره به مجلس دانشآموزی، به صراحت اعلام کرد: چرا مجلس دانشآموزی که نماینده ۱۵ میلیون دانشآموز است، از یک نخبه مانند من برای حضور و ارائه ایده دعوت نکرد؟
برازش سپس به نقد ساختار آن پرداخت و افزود: مجلس دانشآموزی تنها سالی دو جلسه برگزار میکند و صرفاً یک نهاد ایده پرداز است، نه یک نهاد عملگرا. ایدههای بزرگ و راهبردی که در آن مطرح میشود، فاقد قدرت اجرایی و عملیاتی است و در نهایت، تصمیمگیرنده اصلی، خودشان نیستند.
جایگاه برای نوجوانان و عملگرایی
برازش در پایان با بیان اینکه علیرغم تمام موانع برای ثبت اختراعاتش، بر عملگرایی تأکید دارد و افزود: از مسئولین درخواست دارم دانشآموزان و نوجوانان را در کنار خود قرار دهند و اجازه دهید آنان نیز مسیر را به شما نشان دهند. نگاه کردن از یک زاویه دید دیگر، بسیار زیبا و راهگشا خواهد بود.
وی با اشاره به ایجاد یک مرکز فکری تصریح کرد: ایجاد این مرکز امری حیاتی است و پرورش فکر، مهمتر از هر چیزی است و ما باید فضایی بسازیم که چنین دیدگاههایی بتوانند آینده این سرزمین را رقم بزنند.
نظر شما