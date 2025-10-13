مقامات هرمزگانی داوطلب حضور در انتخابات شوراها استعفا دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری اظهار کرد: داوطلبان مشمول بند ۴۱ قانون انتخابات شوراها، از جمله استانداران، معاونان، فرمانداران، شهرداران، معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی، باید تا پایان این مهلت از سمت خود استعفا دهند.
وی افزود: این مهلت قابل تمدید نیست و ارائه تأییدیه استعفا هنگام نامنویسی داوطلبان الزامی است؛ نامنویسی از داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ دی و نامنویسی داوطلبان شوراهای روستاها از ۲۴ بهمن بهمدت یک هفته انجام میشود.
سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان بیان کرد: در استان هرمزگان برای برگزاری انتخابات، هزار و ۵۳۴ شعبه اخذ رأی؛ ۹۱۷ شعبه ثابت و ۶۱۷ شعبه سیار پیشبینی شده است.
وی گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۴۰۲ کرسی شورا در استان فعال است که از این تعداد، ۲۶۱ کرسی مربوط به شهرها و ۴ هزار و ۱۴۱ کرسی مربوط به روستاها است.
