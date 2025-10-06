شفیعی: برداشت پسته در آذربایجان شرقی ۲۴ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز دوشنبه با اشاره به اهمیت روزافزون توسعه باغات پسته در استان گفت: افزایش سطح زیر کشت پسته در سالهای اخیر به دلیل ارزش اقتصادی و ارزآوری بالای این محصول، نقش مهمی در تبدیل اراضی کمبازده به مناطق با بهرهوری بالا و جایگزینی محصولات پرآببر، بهویژه در حوضه دریاچه ارومیه داشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت پسته استان ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار است که از این میزان، ۲ هزار و ۵۳۲ هکتار باغات بارور و ۹۶۷ هکتار باغات غیر بارور است افزود: میزان تولید کل پسته در استان در سالجاری ۲ هزار و ۶۱۶ تن می باشد که در سال گذشته ۲ هزار و ۱۱۰ تن پسته از باغات استان برداشت شده بود .
شفیعی با بیان اینکه متوسط عملکرد برداشت پسته در استان یک هزار و ۳۰ کیلوگرم در هکتار است و باید گفت عملکرد باغات پسته استان نسبت به سایر مناطق کشور پایینتر است، اظهار کرد: مهمترین دلیل این امر جوان بودن درختان پسته است. بخش اعظم این درختان حدود ۱۲ سال سن دارند و هنوز به باردهی اقتصادی نرسیدهاند. علاوه بر این، شرایط آب و هوایی اردیبهشتماه به دلیل بارندگیهای شدید و رطوبت بالا موجب خسارتهایی در روند تلقیح و کاهش عملکرد شده است.
وی با بیان اینکه عمدهترین ارقام پسته کشت شده در استان شامل احمدآقایی و اکبری است، اما ارقامی مانند کله قوچی، اوحدی، شاهپسند و کرامتی نیز در برخی باغات وجود دارد ادامه داد: پایههای مرسوم استان شامل بادامی زرند و پسته وحشی هستند و توسعه پایههای جدید غیر بومی نیز نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به مسئله آفات نیز اشاره کرد و گفت: پسیل از جمله آفات کلیدی پسته در منطقه است که امسال به دلیل شرایط آب و هوایی طغیان کرده و خسارات قابل توجهی از جمله ریزش میوه و برگ و کاهش عملکرد محصول را به همراه داشته است. در همین راستا، کارشناسان حفظ نباتات تلاش دارند با کاهش مصرف سموم و استفاده از روشهای جایگزین مانند کارت زرد و صابونهای حشرهکش با این آفت مبارزه کنند.
شفیعی درباره وضعیت مراکز فرآوری پسته در استان نیز خاطرنشان کرد: در آذربایجان شرقی ۳۰ مرکز فرآوری پسته فعال است که از این تعداد، ۷۶ خط کامل فرآوری با ظرفیت روزانه ۶ تن در ساعت فعالیت میکنند و بقیه به صورت نیمخط یا خانگی مشغول فرآوری هستند. با توجه به ضرورت جلوگیری از ترفروشی، افزایش تعداد این مراکز از برنامههای جدی ماست.
وی در ادامه به تشکیل کمیته تخصصی پسته در اردیبهشت ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیت موضوع، کمیته تخصصی پسته در سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شد. هدف این کمیته ارزیابی باغات موجود، بررسی مسائل و مشکلات در راستای حفظ باغات، مکانیابی برای توسعه باغات جدید و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی است. تاکنون باغات پسته در چهار شهرستان اسکو، مرند، جلفا و آذرشهر توسط اعضای کمیته که متشکل از متخصصان مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کشاورزی، نمایندگان شهرستانها، کارشناسان هواشناسی، واحد حفظ نباتات و اداره ترویج هستند، بازدید و ارزیابی شده است.
شفیعی گفت: در کنار این بازدیدها، اطلاعات هواشناسی شامل دما و رطوبت، آزمایشهای آب و خاک مناطق نیز بررسی شده و دلایل عملکرد پایین باغات شناسایی و راهکارهای لازم ارائه گردیده است.
وی افزود: اهداف کمیته شامل بازدید و ارزیابی باغات شهرستانهای پیشرو، بررسی دادههای هواشناسی دهساله، تحلیل آزمایشهای آب و خاک، مکانیابی برای توسعه باغات جدید، تدوین استانداردهای پسته در استان، تهیه فنولوژی رشد پسته برای مدیریت دقیقتر آفات و بیماریها، تشکیل انجمن پسته استان برای تبادل علمی و تجربی بهرهبرداران، انتشار اطلاعیههای فنی در زمینه پایه و پیوندک و همچنین پیگیری توسعه مراکز فرآوری با اخذ مجوزها و بهرهگیری از تسهیلات حمایتی است.
شفیعی در پایان تأکید کرد: با نگاه علمی، مدیریتی و بهرهگیری از ظرفیتهای تحقیقاتی و تخصصی، تلاش داریم پستهکاری استان آذربایجان شرقی را به یکی از بخشهای مهم و اثرگذار در اقتصاد کشاورزی استان تبدیل کنیم.
