تجهیز یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه به ۱۳ دستگاه موتورسیکلت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری گفت: به منظور افزایش سرعت عمل، ارتقای توان گشتزنی و کنترل و پایش حریم قانونی این منطقه، ۱۳ دستگاه موتورسیکلت جدید به یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه تحویل شد.
وی با اشاره به شرایط متفاوت پارک ملی دریاچه در فصلهای مختلف سال اظهار کرد: نحوه پایش و کنترل منطقه با توجه به فصلهای مختلف سال و در شرایط مختلف آب و هوایی، متفاوت بوده و با وجود گستردگی عرصه و دشواریهای حفاظت در این زیستگاه مهم، محیطبانان سختکوش و دلسوز بصورت شبانه روزی از آن حفاظت میکنند.
جباری تجهیز و تقویت ملزومات شغلی محیط بانان را از اولویتهای اصلی ادارهکل عنوان کرد و افزود: اقدامات قابل توجهی در این زمینه و طی سال جاری انجام شده است که تهیه تجهیزات تخصصی اطفای حریق و تعمیرات اساسی و تقویت تجهیزات موتوری و خودرویی از جمله آنهاست که این تجهیزات، توان عملیاتی محیطبانان را در حفاظت از مناطق تحت مدیریت افزایش میدهد.
