  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

تجهیز یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه به ۱۳ دستگاه موتورسیکلت

تجهیز یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه به ۱۳ دستگاه موتورسیکلت

ارومیه- مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از تجهیز یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه به ۱۳ دستگاه موتورسیکلت جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری گفت: به منظور افزایش سرعت عمل، ارتقای توان گشت‌زنی و کنترل و پایش حریم قانونی این منطقه، ۱۳ دستگاه موتورسیکلت جدید به یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه تحویل شد.

وی با اشاره به شرایط متفاوت پارک ملی دریاچه در فصل‌های مختلف سال اظهار کرد: نحوه پایش و کنترل منطقه با توجه به فصل‌های مختلف سال و در شرایط مختلف آب و هوایی، متفاوت بوده و با وجود گستردگی عرصه و دشواری‌های حفاظت در این زیستگاه مهم، محیطبانان سختکوش و دلسوز بصورت شبانه روزی از آن حفاظت می‌کنند.

جباری تجهیز و تقویت ملزومات شغلی محیط بانان را از اولویت‌های اصلی اداره‌کل عنوان کرد و افزود: اقدامات قابل توجهی در این زمینه و طی سال جاری انجام شده است که تهیه تجهیزات تخصصی اطفای حریق و تعمیرات اساسی و تقویت تجهیزات موتوری و خودرویی از جمله آنهاست که این تجهیزات، توان عملیاتی محیطبانان را در حفاظت از مناطق تحت مدیریت افزایش می‌دهد.

کد خبر 6621299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها