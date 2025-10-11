به گزارش خبرنگار مهر، علی کاووسی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح روند مقابله با بیماری‌های دامی و اقدامات سازمان دامپزشکی پرداخت و بر اجرای دقیق فرآیند معدوم‌سازی دام‌های بیمار تاکید کرد.

وی با اشاره به دامداری‌های صنعتی، گفت: دامداری‌های صنعتی خدمات دام خود را به صورت کامل بر عهده دارند و سازمان دامپزشکی تنها وظیفه نظارت و انجام آزمایش‌های بیماری را بر عهده دارد. در صورت تشخیص بیماری‌های مانند بروسلوز، دام بیمار به کشتارگاه منتقل و معدوم‌سازی می‌شود.

کاووسی ادامه داد: در این شرایط غرامتی از سوی سازمان دامپزشکی پرداخت نمی‌شود، اما دامداران می‌توانند از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارات خود را جبران کنند.

مدیرکل دامپزشکی گلستان درباره جزئیات معدوم‌سازی گفت: دام بیمار پلاک‌کوبی و نشانه‌گذاری شده و تحت نظارت مستمر کارشناسان، از دامداری تا کشتارگاه رصد می‌شود تا از ورود آن به چرخه مصرف جلوگیری شود. این نظارت با حضور چندین کارشناس دولتی انجام می‌گیرد.

وی در ادامه درباره برنامه واکسیناسیون رایگان دام‌ها، اظهار کرد: واکسیناسیون در روستاها به صورت مقطعی و دو بار در سال انجام می‌شود. این طرح با همکاری دهیاران و شوراهای محلی اطلاع‌رسانی شده و اجرای آن کاملاً رایگان است.

کاووسی افزود: بودجه واکسیناسیون محدود است و دامداران نیز در بخش سم‌پاشی و مراقبت‌های بهداشتی همکاری لازم را داشته باشند. این اقدامات به ویژه برای دامداری‌های کوچک انجام می‌شود.

وی همچنین درباره کنترل کیفیت واکسن‌ها و خوراک دام، گفت: نمونه‌برداری و آزمایش‌های متعدد از کارخانه‌های خوراک دام صورت می‌گیرد تا سلامت محصولات تضمین شود. واکسیناسیون به موقع، عاملی مهم در کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری در دامداری‌ها است.

مدیرکل دامپزشکی گلستان درباره کنترل حیوانات خانگی و سگ‌های بلاصاحب در مناطق شهری و روستایی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون این حیوانات رایگان بوده و با همکاری شهرداری‌ها و دهیاران انجام می‌شود.

کاووسی اظهار کرد: حفظ سلامت دام و انسان در اولویت سازمان دامپزشکی است و با شعار «دام سالم، غذای سالم، انسان سالم» تمام تلاش خود را برای تضمین سلامت جامعه به کار می‌گیریم.