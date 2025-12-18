به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت آیت‌الله شیخ محی‌الدین حائری شیرازی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، با تأکید بر جایگاه علم در مکتب اهل‌بیت (ع)، گفت: علم زمانی موجب رفعت انسان می‌شود که با اخلاق و حلم همراه باشد، در غیر این صورت می‌تواند به عامل غرور و هلاکت انسان تبدیل شود.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، ادامه داد: در نگاه دینی، ایمان و علم در کنار یکدیگر موجب تعالی انسان هستند و خداوند برای عالمانی که علم خود را با اخلاق همراه کرده‌اند، جایگاه ویژه‌ای قائل شده است زیرا عالم بی حلم، هرچند دانشمند باشد، ممکن است علمش به جای هدایت، مانع رشد او شود.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شخصیت علمی و اخلاقی مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی، افزود: این عالم برجسته از جمله اندیشمندانی بود که علم او در خدمت تربیت نفوس، تعالی فکر و اصلاح رفتار اجتماعی قرار داشت و رهبر معظم انقلاب نیز از ایشان به عنوان عالمی متفکر، موفق و اثرگذار یاد کرده‌اند.

آیت الله ملک‌حسینی با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله حائری دارای نگاه عمیق تحلیلی در حوزه اخلاق، فقه و علوم انسانی بود، تصریح کرد: وی انسان را موجودی دارای فطرت الهی می‌دانست و بر همین اساس، بسیاری از مبانی علوم انسانی غرب را نیازمند بازنگری جدی تلقی می‌کرد.

وی یکی از دغدغه‌های مهم آیت‌الله حائری شیرازی را نقد نظام اقتصادی مبتنی بر ربا دانست و افزود: مرحوم حائری، بارها نسبت به آثار مخرب ربا در اقتصاد هشدار داده بود و معتقد بود ربا موجب بی‌ارزش شدن پول، افزایش فاصله طبقاتی و تضعیف بنیان‌های اخلاقی جامعه می‌شود.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در پایان تصریح کرد: میراث فکری و علمی آیت‌الله حائری شیرازی محدود به زمان خود نیست و بازخوانی و احیای آثار او می‌تواند در حل مسائل فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی جامعه امروز و آینده نقش مؤثری ایفا کند.