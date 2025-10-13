  1. جامعه
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

نجات معجزه‌آسای جوان سقوط‌کرده در چاه ۱۲ متری در خیابان دماوند

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از نجات جوان ۲۷ ساله‌ای خبر داد که در حین عملیات عمرانی به داخل چاه ۱۲ متری سقوط کرد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۱:۱۳ امروز حادثه سقوط فردی حدوداً ۲۷ ساله به داخل چاه ۱۲ متری در غرب به شرق خیابان دماوند بعد از خیابان اتحاد اعلام شد.

ملکی افزود: این فرد که کمک راننده دستگاه حفار بوده، هنگام ستون‌گذاری و بتن‌ریزی بنا به داخل چاه سقوط کرد و در انتهای آن گرفتار شد.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل، با احتیاط کامل فرد را از چاه خارج کردند. خوشبختانه وی زنده بود اما از ناحیه پا مصدوم شده بود و به اورژانس تحویل داده شد.

ملکی همچنین تأکید کرد: اگر فردی داخل چاه سقوط کرد و زنده است، اطرافیان باید از دهانه چاه فاصله بگیرند، زیرا حضور غیرمتخصصان احتمال ریزش دیواره‌ها و سقوط اجسام به داخل چاه را افزایش داده و می‌تواند باعث تشدید مصدومیت شود.

