جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۱:۱۳ امروز حادثه سقوط فردی حدوداً ۲۷ ساله به داخل چاه ۱۲ متری در غرب به شرق خیابان دماوند بعد از خیابان اتحاد اعلام شد.

ملکی افزود: این فرد که کمک راننده دستگاه حفار بوده، هنگام ستون‌گذاری و بتن‌ریزی بنا به داخل چاه سقوط کرد و در انتهای آن گرفتار شد.

وی تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل، با احتیاط کامل فرد را از چاه خارج کردند. خوشبختانه وی زنده بود اما از ناحیه پا مصدوم شده بود و به اورژانس تحویل داده شد.

ملکی همچنین تأکید کرد: اگر فردی داخل چاه سقوط کرد و زنده است، اطرافیان باید از دهانه چاه فاصله بگیرند، زیرا حضور غیرمتخصصان احتمال ریزش دیواره‌ها و سقوط اجسام به داخل چاه را افزایش داده و می‌تواند باعث تشدید مصدومیت شود.