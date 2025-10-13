  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

«علی عطایی» مدیرعامل باشگاه خیبر شد

«علی عطایی» مدیرعامل باشگاه خیبر شد

خرم‌آباد - «علی عطایی» مدیرعامل پیشین باشگاه «چادرملوی اردکان» به‌عنوان مدیرعامل باشگاه «خیبر خرم‌آباد» انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «علی عطایی» مدیرعامل پیشین باشگاه «چادرملوی اردکان» به‌عنوان مدیرعامل باشگاه «خیبر خرم‌آباد» انتخاب شد.

وی پیش از حضور در باشگاه چادرملو در سمت معاون اداری - مالی باشگاه پرسپولیس نیز سال‌ها فعالیت داشت.

کد خبر 6621082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها