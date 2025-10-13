«علی عطایی» مدیرعامل باشگاه خیبر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «علی عطایی» مدیرعامل پیشین باشگاه «چادرملوی اردکان» بهعنوان مدیرعامل باشگاه «خیبر خرمآباد» انتخاب شد.
وی پیش از حضور در باشگاه چادرملو در سمت معاون اداری - مالی باشگاه پرسپولیس نیز سالها فعالیت داشت.
