به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان بخش مردان این دوره از مسابقات در بخش استخر و ساحل، در مجموع امتیازات تیمی، تیم استان البرز با کسب ۲۶۱ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت، تیم استان فارس با ۲۰۴ امتیاز مقام دوم را از آن خود کرد و تیم استان تهران با ۱۶۱ امتیاز مقام سوم را کسب کرد.

این دوره از مسابقات با حضور ۳۲ تیم مردان و ۲۸ تیم بانوان در سواحل جزیره کیش در حال برگزاری است.

شرکت کنندگان مردان در این دوره از رقابت‌ها در مواد مختلف دو بخش استخری و ساحلی با هم رقابت کردند.

ورزشکاران نجات غریق تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات در مواد بخش استخری شامل ۲۰۰ متر با مانع (انفرادی)، چهار در ۵۰ متر مانع (تیمی)، پرتاب طناب (تیمی)، ۵۰ متر نجات ترکیبی (انفرادی)، ۱۰۰ متر حمل آدمک با فین(انفرادی)، ۵۰ متر حمل آدمک(انفرادی)، چهار در ۲۵ متر حمل آدمک(تیمی) رقابت کردند.

البرز، تهران و فارس برندگان تیمی مسابقات نجات غریق ساحلی مردان ایران

همچنین ورزشکاران شرکت کننده در بخش ساحلی این مسابقات در مواد ۹۰ متر سرعت (انفرادی)، پرچم در ساحل (انفرادی) و چهار در ۹۰ متر سرعت(امدادی) به رقابت پرداختند.

بر اساس نتایج به دست آمده در بخش استخری این دوره از مسابقات، در ماده ۲۰۰ متر با مانع، آرین صلواتی از کردستان، ماهان گرشاسبی از البرز و امیرحسین فلاح از آذربایجان شرقی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

همچنین بر اساس نتایج این مسابقات، در ماده ۴ در ۵۰ متر با مانع امدادی، ماهان گرشاسبی، مهدی نماینده کار، امیرحسین بیک محمدی و کسری میرسمعی از استان البرز در جایگاه نخست قرار گرفتند، یاسین قنبرزاده، محسن مهمان نواز، مرتضی حسینی و محمد مهمان نواز از استان خراسان رضوی در جایگاه دوم و آرش آستانه، سهیل جوانمردی، دانیال حاصلی و امیرارسلان زارعی از استان فارس مقام سوم را کسب کردند.

در این مسابقات، در ماده پرتاب طناب، مهدی نماینده کار و امیرحسین بیک محمدی از استان البرز در جایگاه نخست قرار گرفتند و امیرمهدی امینی و محمدمهدی کاشفی حلیم از استان اصفهان مقام دوم و فرزین امامی و محمد شمس از استان خوزستان مقام سوم را از آن خود کردند.

امیر ارسلان زارع از استان فارس، سیدکسری میرسمیعی از استان البرز و پوریا رسایی از استان تهران به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ماده ۵۰ متر ترکیبی این دوره از مسابقات قرار گرفتند.

در ماده ۱۰۰ متر حمل آدمک با فین این دوره از مسابقات، امیرمحمد کاظمی از استان مازندران، امیرحسین بیک محمدی از استان البرز و مهدی نماینده از استان البرز به ترتیب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند.

همچنین در ماده حمل آدمک ۵۰ متر این دوره از مسابقات، سیدکسری سمیعی از استان البرز، پوریا رسایی از استان تهران و یاسین قنبرزاده از استان خراسان رضوی به صورت مشترک جایگاه اول را کسب کردند.

در رشته ۴ در ۲۵ متر حمل آدمک امدادی این دوره از مسابقات، سامان سپید دست، پارسا بیات، رادمان باقری و پوریا رسایی از استان تهران مقام نخست را از آن خود کردند، امیرارسلان زارعی، سهیل جوانمردی، آرش آستانه و دانیال حاصلی از استان فارس در جایگاه دوم قرار گرفتند و نیز مسیح عالی پور، مسیح فتاحی، محمدرضا صادقی و امیرعلی رشیدی از استان چهارمحال و بختیاری به مقام سوم دست یافتند.

در بخش ساحلی این دوره از مسابقات نیز، در ماده ۹۰ متر سرعت در ساحلف فرزین زیرک از استان گیلان، امیرحسین عزیری همامی از استان اصفهان و امیررضا معینی پور از استان لرستان در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

در ماده پرچم در ساحل این دوره از مسابقات نیز، حسین نصیری از استان البرز، حجت نخعی از استان کرمان و فرزین زیرک از استان گیلان مقام اول تا سوم را کسب کردند.

در ماده ۴ در ۹۰ متر سرعت در ساحل امدادی این دوره از مسابقات هم، محمد عبدشهری، علی لطفی، امیرحسین عزیزی و مهدی کاشفی از استان اصفهان در جایگاه نخست قرار گرفتند، محمدرضا رحیمی، احد رفعتی، میلاد سراوندی و سجاد زارع از استان لرستان مقاوم دوم را از آن خود کردند و عبدالرضا زارعی، محمدرضا پیرحاجی، جاوید جوانبخت و عبدالرحمان چاکری از منطقه آزاد کیش جایگاه سوم را کسب کردند.