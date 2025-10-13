علم الهدی: برتری جنگ امروز با قدرت فرهنگ و تمدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با مدیران و معاونین صنایع دفاع در خراسان که در حسینیه دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری چندی پیش نکتهای را اعلام فرمودند که از جهات مختلف قابل تحلیل است، ایشان فرمودند ما در «پیچ تاریخ» قرار داریم؛ نه تنها ما بلکه دشمنان و قدرتهای استکباری نیز در این شرایط قرار گرفتهاند که هر کدام دارای جایگاه مخصوصی هستیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تعریف پیچ تاریخی افزود: معمولاً در گذشته جریانهای اجتماعی و زندگی مردم در هر منطقه و محلهای یک مسیر و مقصد مشخص داشت و وقتی میخواستند بر عبرتها و تجربهها تکیه کنند به سرگذشت دیگران و زندگانی افراد قبل از خود مراجعه میکردند.
وی با بیان اینکه در گذشته مسیر زندگی و ساختار آن شکل نسبتاً ثابت و مشابهی داشت، ادامه داد: مسیر حرکت یک مسیر باز، روشن و صافی برای همه انسانها بود؛ به نحوی که جریانهای استکباری با یک نظام خاصی سلطه خودشان را نسبت به جهان مستضعفین حفظ میکردند و انسانهای مستضعف نیز در حرکتهای ضد استکباری خود مسیر مشخصی داشتند.
علم الهدی خروج از این قالب زندگی ثابت و پذیرش تغییرات را پیچ تاریخی دانست و گفت: وقتی شما تاریخ را بررسی میکنید، در تبارهایی که روی کار آمدند مانند سلسله قاجار از ابتدا تا انتهای قدرتشان به شکل مشخصی حکومت میکردند و سلسله یا تبار بعدی که می امد سعی میکرد آن سیستم و نظام را از بین ببرد و نظام دیگری را پی ریزی کند اما در پیچ تاریخی همه چیز تغییر میکند و نمیتوان ۱۰ سال گذشته را با ۱۰ سال آینده آن مقایسه کرد و تطبیق داد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه معنویت در گذشته همیشه تضعیف می شده است، ابراز کرد: امروز نیز دشمنان اسلام و مستکبرین به دنبال این هستند که اسلام را براندازی کنند، چرا که فهمیدند قرن جدید، قرن تمدن و فرهنگ است و قویترین فرهنگ و تمدن، متعلق به اسلام است.
وی گفت: در همین راستا برای براندازی اسلام بایستی نظام جمهوری اسلامی ما را از بین ببرند؛ به همین خاطر امروز رئیس جمهور آمریکا میگوید «همه چیز را در دنیا حل میکنیم و یکسان قرار می دهیم» تا با ما سر معامله بیاید و بگوید یا دست از اسلام بردارید یا ما با شما به عنوان دشمن میجنگیم.
علم الهدی با بیان اینکه برتری جنگ امروز با سلاحهای نظامی نیست بلکه بر اساس قدرت فرهنگ و تمدن است، گفت: در همین راستا انرژی هستهای، موشک و صنایع نظامی همه بهانه هستند، ریشه اصلی دشمنی آنان با ما اسلام است؛ زیرا با فراگیر شدن اسلام؛ آمریکا قدرت خود را در جهان از دست میدهد، بنابراین ما با تمام قدرت با حفظ خط ایثار و شهادت از نظام اسلامی خود دفاع میکنیم؛ لذا شما عزیزان به عنوان پشتیبان نیروهای مسلح و صف مقدم جبهه هستید؛ خط اول و سپاه امام زمان (عج) شمایید.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه مسئله اسلامگرایی امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست، عنوان کرد: توسعه اسلام قائم به نظام اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران نشان اقتدار نظام اسلامی است، صف مقدم مبارزه با استکبار جهانی ما هستیم و شما نقش اول و اثر اول را در این ایستادگی و مقاومت دارید.
وی با بیان اینکه هیچ قدرتی توان مقابله با قدرت الهی را ندارد، گفت: شما برادانی که پشتیبان نیروهای مسلح هستید، نقش بزرگی را در این عرصه تاریخی ایفا میکنید، امیدواریم که با کمال موفقیت، شما عزیزان این مسیر را ادامه بدهید؛ مجاهدات ارزشمند، فداکاریها و ایثارگریهایی که شما رقم می زنید، قدرت و اقتدار بیشتری به این نظام و اسلام میبخشد.
