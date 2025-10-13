  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س)

بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س)

بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهشت زهرا (س) اعلام کرد: پروژه بهسازی قطعه هنرمندان با حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و با هدف ارتقا وضعیت این قطعه و رفع فرسودگی‌های آن در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌شود تا اواخر آبان ماه به پایان برسد.

عملیات بهسازی و زیباسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) با الهام از معماری سنتی شامل ترمیم و بهسازی پیاده روها، بهسازی کامل کف، احداث دیوار حائل بین قطعه هنرمندان و مقابر خانوادگی با شیوه هنری «فخر و مدین»، احداث محل اجتماع و همچنین زیباسازی با نصب مبلمان شهری شامل نصب چراغ‌های روشنایی تزئینی، نیمکت، سطل زباله و محل استفاده از آب آشامیدنی در حال اجراست.

