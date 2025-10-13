بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهشت زهرا (س) اعلام کرد: پروژه بهسازی قطعه هنرمندان با حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی و با هدف ارتقا وضعیت این قطعه و رفع فرسودگی‌های آن در حال اجرا است و پیش‌بینی می‌شود تا اواخر آبان ماه به پایان برسد.

عملیات بهسازی و زیباسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) با الهام از معماری سنتی شامل ترمیم و بهسازی پیاده روها، بهسازی کامل کف، احداث دیوار حائل بین قطعه هنرمندان و مقابر خانوادگی با شیوه هنری «فخر و مدین»، احداث محل اجتماع و همچنین زیباسازی با نصب مبلمان شهری شامل نصب چراغ‌های روشنایی تزئینی، نیمکت، سطل زباله و محل استفاده از آب آشامیدنی در حال اجراست.