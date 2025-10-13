به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی ۶ ماهه سال جاری، کل پرونده‌های ورودی بیش از ۱۲۰ هزار فقره و تعداد پرونده‌های خروجی، ۱۱۵ هزار فقره بوده که باتوجه به موجودی ۳۸ هزار فقره پرونده در ابتدای سال، در حال حاضر ۴۴ هزار و ۲۹۶ پرونده جاری داریم.

وی اضافه کرد: طی این مدت ۲۷ هزار پرونده به شعب حقوقی و کیفری و دادسراها و دادگاه‌های بخش، ۲ هزار و ۴۰۴ پرونده به محاکم کیفری، ۲۵ هزار پرونده به دادگاه صلح، ۶۶۷ پرونده به دادگاه انقلاب، ۱۲ هزار پرونده به شعب بازرسی، ۱۷ هزار پرونده به دادیار تحقیق و ۱۲ هزار پرونده به دادگاه کیفری وارد شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در جریان سفر حجت‌الاسلام منتظری به استان ۴۰ میلیارد تومان کمک از شورای پتروشیمی‌ها گرفتیم و زمینه آزادی ۴۰ نفر از زندانیان غیرعمد و مالی فراهم شد.

وی ادامه داد: طی سه سال اخیر ۵۴۰ نفر از زندانیان استان بوشهر با کنک خیرین و گذشت شکات از زندان آزاد شده‌اند و اکنون تعداد افرای به خاطر این جرایم در زندان هستند کمتر از ۱۳۰ نفر است.

مهرانگیز با اشاره به اینکه پنج نفر طی سال جاری از قصاص رهایی یافته‌اند، از پیگیری رهایی چهار نفر دیگر خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر ۷۰ نفر از قصاص نجات یافته‌اند.

وی با بیان اینکه سرقت و مواد مخدر بیشترین جرایم در استان هستند، گفت: ۲۸ درصد از جرایم استان مربوط به سرقت است که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان نباید شاهد این وضعیت باشیم.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از برخورد جدی با تصرفات غیرقانونی خبر داد و با اشاره به انجام ۷۸ مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، اضافه کرد: سال گذشته به میزان هزار میلیارد تومان رفع تصرف شد.

وی از انجام مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد و افزود: طی سه سال اخیر ۸۱ فقره پرونده الزام به خدمات عمومی رایگان، تبدیل ۱۲۰ مورد حبس به جزای نقدی، ۴۱۶ پابند الکترونیک انجام شده است.

مهرانگیز افزود: طی سال جاری هزار و ۹۵۷ نفر ورودی زندان‌ها بوده و هزار و ۹۳۶ نفر خروجی داشته‌ایم.