به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه به منظور شرکت در اجلاس شرم الشیخ، سرزمین‌های اشغالی را به مقصد مصر ترک کرد.

امروز قرار است نشستی بین‌المللی درباره آتش‌بس در غزه در شهر شرم‌الشیخ مصر با حضور سران ۲۲ کشور برگزار شود. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، اجلاس «شرم‌الشیخ» را به همراه «عبدالفتاح السیسی» و با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور جهان مدیریت خواهد کرد.

این در حالیست که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق پیشتر به مصر و آمریکا اعلام کرد که در صورت حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اجلاس شرم الشیخ در خصوص غزه، از اجلاس خارج خواهد شد.

یک منبع بلندپایه نیز گفت که دعوتی رسمی از سوی مصر برای نتانیاهو برای حضور در این اجلاس صادر نشده بلکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا تلاش کرده نتانیاهو حاضر شود و تماس‌هایی با هدف تضمین حضور نتانیاهو برقرار کرده است.

این منبع افزود که السودانی به مصر و آمریکا گفته است که عراق در صورت حضور نتانیاهو از اجلاس خارج خواهد شد و این موضع عراق قاطعانه است.