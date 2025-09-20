ادارات نمین در ترویج فرهنگ کتابخوانی اهتمام جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی ظهر شنبه در سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان نمین با بیان اینکه نام نمین با فرهنگ عجین شده است اظهار کرد: در قبال گذشته فرهنگی این شهرستان و حفظ آن تکلیف سنگینی برعهده همه ما است.

وی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی به تنهایی نمی‌توانند در ترویج فرهنگ کتابخوانی موفق شود افزود: سایر ادارات از جمله آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ کتابخوانی به کتابخانه های عمومی شهرستان کمک کنند.

فرماندار شهرستان نمین با تاکید براینکه شهرداران تا آخر مهر ماه پرداختی‌های خود را به حساب کتابخانه های عمومی شهرستان واریز کنند خاطر نشان کرد: کارشناسان کتابخانه های عمومی شهرستان در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخوانی از ظرفیت فضای مجازی بهره بگیرند.

وی با تاکید براینکه کتاب، مجله و روزنامه را در معرض دید کودکان و نوجوان قرار دهید تصریح کرد: برنامه‌های متنوع برای کودکان و نوجوان در محیط کتابخانه اجرا کنید تا فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان نهادینه شود.

مهران امانی افزود: کتابخانه های عمومی شهرستان در تابستان سال جاری برنامه‌های متنوع آموزشی در محیط کتابخانه اجرا کردند که همین امر باعث جذب بیشتر کودکان و نوجوانان به محیط کتابخانه شد.

وی با اشاره به اینکه برای حل ریشه‌ای مسئله کتابخوانی باید از کودکان شروع کنیم ادامه داد: کارشناسان کتابخانه های عمومی شهرستان فایل صوتی کتاب‌ها را در دسترس عموم قرار دهند.

مهران امانی به نبود کتابخانه در روستای حور اشاره و بیان کرد: در صورت وجود مکان مناسب، تا احداث کتابخانه بطور موقت، پیشخوان کتاب در این روستا جهت استفاده عموم ایجاد می‌شود.

وی به نیمه کاره بودن کتابخانه عمومی دولت آباد اشاره و افزود: شورای اسلامی و دهیار روستای دولت آباد از ظرفیت خیرین برای تکمیل این کتابخانه استفاده کنند.

به گزارش مهر، در حاشیه این جلسه یحیی عسگری نمین گزارش مختصری در ارتباط با کتاب قلعه‌های آذربایجان و گیلان را ارائه دادند.