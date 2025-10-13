اعضای کمیسیون عمران مجلس ازبیمارستان هزار تختخوابی خاتم قم بازدیدکردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراه شماری از اعضای این کمیسیون در ادامه برنامه‌های سفر یک روزه خود به قم بعدازظهر دوشنبه از بیمارستان هزار تختخوابی خاتم قم بازدید و در جریان آخرین پیشرفت‌های فیزیکی این مجموعه درمانب قرار گرفتند.

این بیمارستان که با سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد و در قالب طرح «نسیم سلامت خاتم» احداث می‌شود، بزرگ‌ترین پروژه بیمارستانی کشور محسوب شده و قرار است الگویی ملی برای همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه سلامت باشد.

مسئولان اجرایی پروژه در جریان بازدید توضیح دادند که مدل مشارکتی این بیمارستان مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه طراحی شده است تا ضمن کاهش تصدی‌گری دولت، ظرفیت‌های ملی در خدمت توسعه عدالت درمانی قرار گیرد.

بیمارستان خاتم با ظرفیت هزار تخت بستری، شامل بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی نظیر رادیوتراپی، آنکولوژی، چشم‌پزشکی و اورژانس پیشرفته با تجهیزات MRI و CT اسکن سیار خواهد بود.

خدمات این بیمارستان با ترکیب ۶۰ درصد تعرفه‌های تأمین اجتماعی و ۴۰ درصد بخش خصوصی و گردشگری سلامت ارائه می‌شود.

علاوه بر بخش درمانی، مجموعه خاتم شامل هتل‌های چهار و پنج‌ستاره با ظرفیت بیش از ۳۰۰ اتاق، مراکز آموزشی عالی و پژوهشی در حوزه سلامت است که هدف آن ایجاد یک اکوسیستم کامل برای ارائه خدمات درمانی، آموزشی و گردشگری سلامت است.

پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از بیمارستان خاتم و تکمیل سایر بیمارستان‌های در دست احداث استان، از جمله بیمارستان نور و بیمارستان تخصصی کودکان، سرانه تخت بیمارستانی استان از ۱.۴ تخت به ازای هر هزار نفر به میانگین کشوری نزدیک شود و دسترسی شهروندان و زائران به خدمات درمانی با کیفیت بهبود یابد.

اعضای کمیسیون عمران مجلس در پایان این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های سلامت تأکید کردند و عنوان کردند که چنین الگوهایی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت درمانی و ارتقای زیرساخت‌های سلامت کشور ایفا کند.