رئیس کمیسیون عمران مجلس به قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه به همراه هیئتی به منظور بررسی برخی از پروژه های عمرانی استان از جمله پروژه احداث کمربندی شهید سلیمانی به قم سفر کرد.

هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل نیز در این سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را همراهی کرده است.

مسئولان کشوری به همراه تنی چند از مسئولان استان قم از جمله حجت الاسلام قاسم روانبخش و محمد منان رئیسی نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی با حضور در محل پروژه احداث کمربندی شهید سلیمانی از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفتند.

پروژه آزادراه قم – سلفچگان – راهجرد با طول تقریبی ۷۴ کیلومتر به عنوان یکی از طرح‌های پیشران حوزه راه کشور در حال اجراست که تکمیل آن نقش مهمی در کاهش حجم ترافیک محور قم و مسیرهای جنوبی کشور خواهد داشت.

تاکنون حدود ۵۰ درصد از عملیات اجرایی این پروژه به انجام رسیده و در صورت تأمین اعتبارات دولتی، ۱۲ کیلومتر ابتدایی آن تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

پروژه کمربند شهید سلیمانی به عنوان بخشی از مسیر آزادراهی قم – سلفچگان – راهجرد – اراک، به طول ۱۲ کیلومتر طراحی شده و حد فاصل شهرک صنعتی شکوهیه قم تا شهرستان جعفریه را در بر می‌گیرد.

این مسیر به عنوان کمربند اصلی ترافیکی قم، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیک درون‌شهری و برون‌شهری ایفا خواهد کرد و بخشی از ترافیک عبوری از محور قم را که مسیر ارتباطی ۱۷ استان کشور است، به خارج از محدوده شهری منتقل می‌کند.

در جریان بازدید امروز مسئولان کشوری تصمیماتی برای تسریع در روند اجرای پروژه و رفع موانع مالی و فنی اتخاذ شد.

کمربند بزرگ شهید سلیمانی قم، به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی استان، در آینده نزدیک می‌تواند ضمن ارتقای ایمنی تردد و کاهش بار ترافیکی محورهای مواصلاتی، زمینه توسعه اقتصادی و تسهیل دسترسی میان مناطق صنعتی، شهری و روستایی استان را فراهم آورد.