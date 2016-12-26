هادی سبزواری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش بزرگ صبحگاهی در همدان اظهار داشت: همایش بزرگ صبحگاهی پنجشنبه ۹ دی‌ماه به مناسبت روز بصیرت از ساعت ۶ تا ۷ صبح در سالن شهید یونسی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش ویژه آقایان بوده و ورزشکاران سالن‌های همایش صبحگاهی سراسر همدان در این همایش شرکت می‌کنند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان‌همدان با اشاره به‌رایگان شدن سالن‌های ورزشی همدان برای ورزش صبحگاهی گفت: سالن‌های ورزشی تحت پوشش اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان همه‌روزه از ساعت ۵ تا ۸ صبح به‌صورت رایگان در اختیار آحاد مردم قرارگرفته و با اعزام مربی ورزش همگانی را به‌خوبی در سالن‌ها طی ساعت اولیه صبح ترویج داده ایم.

سبزواری خاطرنشان کرد: ابتکار استان‌همدان در رایگان شدن سالن‌های ورزشی برای انجام نرمش ورزش صبحگاهی الگوی کشوری شده و در این راه شهرداری همدان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان نیز یک سالن به‌طور رایگان و دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲ سالن به‌طور رایگان در اختیار این طرح قرار داده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان‌همدان فعال است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان‌همدان عنوان کرد: در شهر همدان ۱۴ ایستگاه آقایان و ۲۲ ایستگاه بانوان راه‌اندازی شده و روزانه نزدیک به چندین هزار نفر در این ایستگاه‌ها فعالیت دارند.