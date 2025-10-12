۵۰۰ هکتار از مزارع ساری کلزاکاری شد

سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پرقدرت کشت کلزا در این شهرستان خبر داد و گفت: سهمیه امسال برای کشت کلزا ۲۷۰۰ هکتار تعیین شده و تاکنون بیش از ۵۰۰ هکتار آن وارد مرحله قرارداد شده است.

وی افزود: از مجموع قراردادهای ثبت‌شده، تاکنون ۵۴ هکتار از مزارع وارد مرحله سبز شدن شده‌اند که نشان‌دهنده آغاز مطلوب عملیات کاشت در منطقه است.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده برای تقویت کشت کلزا ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۴ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع کودهای شیمیایی شامل اوره، فسفات، پتاس و گوگرد، بر اساس درخواست کشاورزان و از طریق حواله الکترونیک در سطح شهرستان توزیع شده است.

علوی در خصوص تأمین بذر نیز گفت: در راستای تأمین بذرهای بهاره و زمستانه، ۶۳۳۸ کیلوگرم بذر اصلاح‌شده به کارگزاری‌های مجاز ارسال شده تا در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با قدردانی از همراهی کشاورزان و عوامل اجرایی اظهار داشت: این مدیریت با ارائه خدمات حمایتی مستمر، در تلاش است شرایط را برای کشت اصولی کلزا فراهم کرده و در مسیر ارتقا تولید و خودکفایی دانه‌های روغنی گام بردارد.