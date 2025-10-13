  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

خوزستان فاتح المپیاد گلف پسران شد

اهواز - هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر گلف کشور در بخش پسران با درخشش ورزشکاران خوزستانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر گلف پسران کشور از ۲۰ مهرماه با حضور ۳۶ ورزشکار از استان‌های مختلف به میزبانی استان مرکزی و در مجموعه ورزشی آیلند برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، محمدامین براتی با ۲۷ ضربه و طاها براتی با ۲۹ ضربه از استان خوزستان موفق شدند با شایستگی مدال‌های طلا و نقره انفرادی را از آن خود کنند. همچنین احسان فتحی از اردبیل با ۳۱ ضربه در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش تیمی نیز خوزستان با اقتدار در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های همدان، تهران و اردبیل به ترتیب دوم و مشترکاً سوم شدند.

المپیاد استعدادهای برتر گلف دختران نیز از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ مهرماه برگزار خواهد شد.

