پوستر المپیاد استعدادهای برتر شنا رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه آئین بدرقه کاروان اعزامی خوزستان به هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور، پوستر رشته شنا بخش پسران به میزبانی خوزستان و با حضور مسئولین استانی و ورزشکاران رونمایی شد.

مدیرکل روزش و جوانان خوزستان گفت: شنا رشته‌ای پایه و پرمدال است که از ۲۸ مهرماه با ورود تیم‌ها آغاز می‌شود، تلاش می‌شود میزبانی شایسته‌ای از این رقابت‌ها داشته باشیم.

وی افزود: این رقابت‌ها ۲۹ مهرماه لغایت ۲ آبان به میزبانی اهواز برگزار خواهد شد.

هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور از ۲۳ مهرماه تا اوایل آبان ماه برگزار خواهد شد که تیم خوزستان با شعار «استعداد خوزستان، افتخار ایران» در این رقابت‌ها حاضر می‌شود.