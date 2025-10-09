کاروان خوزستان آماده اعزام به المپیاد استعدادهای برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنیتمیم، ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای با اعلام آمادگی کامل تیمهای منتخب استان برای حضور در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور، گفت: پس از اعلام بخشنامه وزارت، با برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر، شرایط لازم برای حضور تیمهای خوزستان در این رویداد فراهم شد.
وی با اشاره به حمایت مالی صورتگرفته افزود: در مرحله نخست، اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان به حساب هیأتهای ورزشی حاضر در المپیاد واریز شد. جلسات ستادی، کارشناسی و تخصصی برگزار شد، مسابقات انتخابی و اردوهای آمادگی تشکیل گردید و تمامی مراحل با نظارت دقیق کارشناسان اداره کل پیش رفت.
بنیتمیم با اشاره به روند آمادهسازی تیمها گفت: در حال حاضر تستهای پیکرسنجی و ارزیابیهای جسمانی ورزشکاران منتخب استان در حال انجام است تا با آمادگی کامل راهی رقابتها شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اعلام شعار رسمی کاروان استان در این دوره اظهار داشت: شعار «استعداد خوزستان، افتخار ایران» به عنوان نماد هویت ورزشی استان انتخاب شده و البسه تیمها نیز با همین شعار طراحی شدهاند. مراسم بدرقه رسمی کاروان در هفته آینده برگزار خواهد شد.
وی درباره زمانبندی اعزام تیمها گفت: اعزامها بهصورت مرحلهای انجام میشود؛ ابتدا مسابقات دختران آغاز خواهد شد و سپس رقابتهای پسران پیگیری میشود. برخی رشتهها مانند گلف زودتر آغاز میشوند و اعزام آنها از فردا انجام خواهد شد.
بنیتمیم همچنین از میزبانی خوزستان در رشته شنا خبر داد و گفت: استان خوزستان میزبان مسابقات شنای پسران خواهد بود؛ رشتهای پایه و پرمدال که از ۲۸ مهرماه با ورود تیمها آغاز میشود. تلاش داریم میزبانی شایستهای از این رقابتها داشته باشیم.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت این رویداد گفت: نتایج این المپیاد، بازتابی از عملکرد هیأتهای ورزشی استان در ردههای سنی پایه و نشاندهنده برنامهریزی دقیق مدیران و مربیان است. امیدواریم با جدیت و همت، شاهد درخشش نام خوزستان در سطح ملی باشیم.
