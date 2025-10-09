  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

کاروان خوزستان آماده اعزام به المپیاد استعدادهای برتر است

کاروان خوزستان آماده اعزام به المپیاد استعدادهای برتر است

اهواز - در آستانه هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور، خوزستان با شعار «استعداد خوزستان، افتخار ایران» آماده اعزام کاروان ورزشی خود به این رویداد ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی‌تمیم، ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام آمادگی کامل تیم‌های منتخب استان برای حضور در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور، گفت: پس از اعلام بخشنامه وزارت، با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، شرایط لازم برای حضور تیم‌های خوزستان در این رویداد فراهم شد.

وی با اشاره به حمایت مالی صورت‌گرفته افزود: در مرحله نخست، اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان به حساب هیأت‌های ورزشی حاضر در المپیاد واریز شد. جلسات ستادی، کارشناسی و تخصصی برگزار شد، مسابقات انتخابی و اردوهای آمادگی تشکیل گردید و تمامی مراحل با نظارت دقیق کارشناسان اداره کل پیش رفت.

بنی‌تمیم با اشاره به روند آماده‌سازی تیم‌ها گفت: در حال حاضر تست‌های پیکرسنجی و ارزیابی‌های جسمانی ورزشکاران منتخب استان در حال انجام است تا با آمادگی کامل راهی رقابت‌ها شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اعلام شعار رسمی کاروان استان در این دوره اظهار داشت: شعار «استعداد خوزستان، افتخار ایران» به عنوان نماد هویت ورزشی استان انتخاب شده و البسه تیم‌ها نیز با همین شعار طراحی شده‌اند. مراسم بدرقه رسمی کاروان در هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی درباره زمان‌بندی اعزام تیم‌ها گفت: اعزام‌ها به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود؛ ابتدا مسابقات دختران آغاز خواهد شد و سپس رقابت‌های پسران پیگیری می‌شود. برخی رشته‌ها مانند گلف زودتر آغاز می‌شوند و اعزام آن‌ها از فردا انجام خواهد شد.

بنی‌تمیم همچنین از میزبانی خوزستان در رشته شنا خبر داد و گفت: استان خوزستان میزبان مسابقات شنای پسران خواهد بود؛ رشته‌ای پایه و پرمدال که از ۲۸ مهرماه با ورود تیم‌ها آغاز می‌شود. تلاش داریم میزبانی شایسته‌ای از این رقابت‌ها داشته باشیم.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت این رویداد گفت: نتایج این المپیاد، بازتابی از عملکرد هیأت‌های ورزشی استان در رده‌های سنی پایه و نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق مدیران و مربیان است. امیدواریم با جدیت و همت، شاهد درخشش نام خوزستان در سطح ملی باشیم.

کد خبر 6617065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها