پرواز جاسک- شیراز دوباره برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرواز یاد شده توسط هواپیمایی پارس انجام می‌شود و طبق برنامه‌ریزی هر هفته پرواز از شیراز ساعت ۶ صبح و از جاسک ساعت ۷:۴۵ دقیقه انجام خواهد شد که مدت پرواز در این مسیر یک ساعت است.

پیش از این پروازهای این مسیر به دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شرایط امنیتی کشور لغو شده بود که اکنون با همت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجدداً برقرار شده است.

پیش از راه‌اندازی دوباره این خط پروازی تنها مسیر فعال هوایی جاسک پرواز به تهران بود که هفته‌ای دو نوبت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه انجام می‌شد.

برقراری مجدد پرواز جاسک شیراز، ضمن کاهش زمان ۱۱ ساعته سفر زمینی به حدود یک ساعت، مورد استقبال گسترده مردم شهرستان جاسک قرار گرفته است.

این پرواز با توجه به نیاز شهروندان برای مراجعه به مراکز درمانی تخصصی، دانشگاه‌ها و … در شیراز، گامی مؤثر در تسهیل رفت و آمد و توسعه خدمات به شمار می‌رود.