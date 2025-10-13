جلیلی: پیشرفت های موشکی ایران نتیجه خودباوری ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی شامگاه دوشنبه در جمع فعالان سیاسی و فرهنگی شهرستان بابلسر، با اشاره به سابقه تحریمهای گسترده علیه ایران در حوزههای نظامی و علمی گفت: در گذشته حتی از ورود سادهترین تجهیزات نظامی مانند سیمخاردار به کشور جلوگیری میکردند، اما امروز همان کشورها از توانمندی موشکهای هایپرسونیک ایران نگران هستند.
وی با بیان اینکه قدرت دفاعی ایران ریشه در ایمان و اراده مردم دارد، گفت: موشکهای ما نه تنها محصول فناوری پیشرفته بومی هستند، بلکه نماد استقلال و اقتدار ملی محسوب میشوند. این توان بازدارندگی وابسته به هیچ قدرت خارجی نیست و بر پایه دانش و اراده جوانان ایرانی شکل گرفته است.
جلیلی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان برای متوقفکردن مسیر رشد ایران افزود: دشمن وقتی نتوانست مانع پیشرفت کشور شود، به ترور دانشمندان و نخبگان علمی روی آورد. این رویکرد، گویای نگرانی عمیق آنها از آینده روشن ملت ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم در تحقق امنیت ملی اشاره کرد و افزود: از دوران دفاع مقدس تا امروز، مشارکت مردمی همواره عامل اصلی موفقیت کشور بوده است. از کمکهای ساده و صمیمانه مردم در روستاها تا همراهی امروز آنان در عرصههای گوناگون که این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
جلیلی تأکید کرد: پیشرفت ایران بهویژه در حوزههای دفاعی و راهبردی، برآمده از اعتماد به نفس ملی، مشارکت مردمی و مقاومت در برابر سلطه است و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.
