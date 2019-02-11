تفکر انقلابی ملت ایران آمریکا را از منطقه اخراج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان شهدای ذهاب رشت با اشاره به حضور پرشور و حماسی مردم ایران به ویژه مردم گیلان زیربارش باران، اظهارکرد: این حماسه شکستی دیگر برای دشمن به ارمغان آرود.

نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه به اذعان مقامات آمریکایی ملت ایران نمونه‌ای از مقاومت و پیشرفت در جهان را به نمایش گذاشته است، افزود: ملت ایران با همین مقاومت و تفکر اسلامی و انقلابی آمریکا را از منطقه اخراج کرد.

جلیلی با بیان اینکه مردم ایران با شنیدن ندای قرآنی اگر دعای خداوند و پیامبر گرامی اسلام اجابت شود حیات دوباره به آن ملت داده می‌شود وارد میدان شده و انقلاب اسلامی را به ثمر رساند، گفت: در طول قرن‌های گذشته حرکت‌ها و مبارزات زیادی در دنیا و در ۱۰۰ سال اخیر در ایران انجام شده که فرجامی مناسب نداشته است.

پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین حماسه ملت ایران بود

وی با اشاره به اینکه در همین استان گیلان نهضت میرزا کوچک آغاز شد، افزود: دیدیم که در همان سال‌ها کسانی بودند که برای ملت ما تصمیم گرفته و با امضای توافقنامه‌های خفت بار ایران را تقسیم می‌کردند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در ۷۰ سال گذشته کشورهایی بودند که برای مناسبات سایر ملتها و سرنوشت آنها تعیین تکلیف می کردند، بیان کرد: آنها مدعی بودند که مراودات کشورها حتی انجام امورات بانکی آنها نیز باید با اجازه این کشورها انجام شود.

جلیلی در ادامه با اشاره به اینکه آنها حق داشتن سلاح هسته‌ای را برای خود لازم می دانند، تصریح‌کرد: یک منطق قدیمی استکبار این بوده که چون زور ما بیشتر است باید امتیازات بیشتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امروز نیز مشاهده می‌کنیم که کشورهای استکباری هر حرکتی را که برخلاف منافع آنها در کشورهای منطقه و جهان انجام شود سرکوب می‌کنند، افزود: اینجاست که اهمیت ایستادگی ملت ایران خود را نشان می دهد. ملتی که در برابر همه قدرت‌های استکباری ایستاد و قیام کرد و هیمنه قدرت‌های سلطه‌گر در جهان را شکست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه قدرت‌های استکباری استعداد مقاومت و ایستادگی ملت ایران را دانسته و می دیدند که چگونه این ملت با فتوای یک روحانی تنباکو را تحریم کردند، اظهارکرد: آنها می‌دانستند که ملت ایران برای نمایش این قابلیت حلقه مفقوده‌ای دارد که در صورت یافتن آن حرکت‌های بزرگی در جهان به نمایش می گذارد.

جلیلی با بیان اینکه بزرگترین حماسه این ملت همین انقلاب اسلامی بود، افزود: ملت ما با تمام وجود تمرکز خود را به دشمن اصلی معطوف کرده و بعد از انقلاب اسلامی حماسه دیگری به نام انقلاب دوم شکل داد.

برد موشک‌های بالستیک ایران دغدغه امروز آمریکا

وی با اشاره به اینکه دشمن برای شکستن این انقلاب و ایستادگی ملت ایران از گزینه نظامی نیز استفاده کرده و تمام امکانات و سرمایه را در اختیار دشمن بعثی قرار داد، بیان کرد: ملت ایران در آن موقع نیز با حضور همه اقشار حماسه دیگری آفرید. آنها سیم خاردار را از ما دریغ کردند اما امروز دغدغه اصلی دشمنان تولید سیم خاردار توسط ایران نیست بلکه برد موشک‌های بالستیک ما به دغدغه‌ای برای آنها تبدیل شده است.

جلیلی با تاکید بر اینکه ابرقدرت‌ها در برابر توان، ایستادگی و مقاومت ملت ایران شکست خورده‌اند، گفت: ملت ایران نه تنها مقاومت کرده بلکه پیشرفت کرد نه تنها پیشرفت داشت بلکه اشاعه‌دهنده تفکر انقلابی در میان ملت‌های آزاده جهان بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مقامات آمریکایی اعتراف کردند در طول سال‌های گذشته ۷ هزار میلیارد دلار در عراق هزینه کردند اما نتیجه‌ای برای آنها نداشته است، اظهارکرد: نتیجه سرمایه‌گذاری آنها در عراق سفر شبانه رئیس جمهور آمریکا به عراق و فرار مخفیانه وی از این کشور است اما ملت ایران امروز در میان ملت‌های آزاده جهان و منطقه به جایگاهی رسیده که خیابانی در عراق به نام امام خمینی نامگذاری شده است اینجاست که آنها قدرت ملت و نظام و انقلاب اسلامی را می بینند.

وی با بیان اینکه آنها در طول سال‌های گذشته هر تهدید و توطئه علیه ملت ایران انجام دادند همین ملت آن را تبدیل به حماسه‌ای دیگر کرد، افزود: آخرین حماسه همین راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال است. آنها مدعی بودند که ایران چهل سالگی انقلاب را نمی بینند ولی امروز با حضور حماسی مردم ۴۰ سالگی انقلاب جشن گرفته شد.

ملت ایران توان خلق حماسه‌های بزرگتر در عرصه اقتصادی را دارد

نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه امروز ملت ایران برای چهلمین بار طعم ذلت و خواری را با آمریکا و مقامات آن چشاند، گفت: آنها نمی خواستند این حرکت را ببینند.۴۰ سال با همه تلاش و سرمایه‌گذاری نتوانستند جلوی حرکت ملت ایران را بگیرند ملت ایران یک پدیده بزرگ در جهان ایجاد کرده است.

جلیلی در ادامه به دستاوردهای چهل سال گذشته انقلاب اسلامی نیز اشاره و بیان‌کرد: انقلاب اسلامی امروز در بسیاری از حوزه‌ها اعم از علمی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی در میان قدرت‌ها اول جهان قرار دارد که این نیز به اعتراف خود مقامات آمریکایی و کشورهای استکباری است.

وی تصریح‌کرد: امروز ایران به قدرت اصلی منطقه تبدیل شده و قلب ملت‌های منطقه را تسخیر کرده است.

جلیلی با تاکید بر اینکه ملت ایران توان ایجاد حماسه‌های بیشتر در عرصه‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی و دفاعی را دارد، ادامه داد: امروز جوانان ما در عرصه‌های علمی و اقتصادی دوباره حماسه آفریده و در آینده نیز می توانند موفقیت‌های بیشتری کسب کنند این موفقیت‌ها به برکت وجود ولایت فقیه و ایمان همین مردم ادامه داشته تا این انقلاب را به صاحب اصلی آن تقدیم کنیم.