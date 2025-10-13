به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، «عبدالله فرحان»، اسیر فلسطینی که اخیراً بر اساس توافقنامه بین جنبش حماس و رژیم صهیونیستی آزاد شد؛ گفت: ما در زندانهای اسرائیل مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم.
وی افزود: ارتش اسرائیل در داخل زندان به سمت ما گلولههای پلاستیکی شلیک میکرد. همچنین زندانبانان نیز بمبهای صوتی به سمت ما پرتاب میکردند.
این اسیر فلسطینی گفت که فقط یک قاشق برنج در روز به اسرا داده میشد و برای هر چهار نفر، یک تخم مرغ در نظر گرفته بودند.
برخورد غیرانسانی صهیونیستها با اسرای فلسطینی در حالی صورت میگیرد که اسرای اسرائیلی با وجود اینکه در نوار غزهِ ویران و محاصره شده نگهداری میشدند، اما هنگام آزادی در سلامتی کامل بودند و وضعیت جسمی و روحی شأن بسیار خوب بود.
روز دوشنبه با اجرای مرحله نخست توافق آتشبس در غزه، صدها اسیر فلسطینی پس از تحمل سالها حبس، از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد و به رامالله و نوار غزه منتقل شدند.
