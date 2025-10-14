به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با آغاز سال زراعی جدید به منظور تحقق اهداف عالی دولت در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و در پی ابلاغ برنامههای عملیاتی آموزشی-ترویجی نیمه دوم سال ۱۴۰۴، نظارتهای میدانی و پایش عملکرد شهرستانهای استان بوشهر آغاز شد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر افزود: هدف از این پایش اطمینان از اجرای بهموقع و کیفی برنامههایی همچون الگوی کشت، آموزش مهارتی بهرهبرداران، عملیات ویژه نخل داران و طرح جهش تولید در دیمزارها و همچنین تحقق شاخصهای جشنواره شهید رجایی است.
وی ادامه داد: در این راستا، بازدیدهایی از مراکز جهاد کشاورزی استان انجام میشود و تمرکز اصلی این بازدیدها، ارزیابی اجرای «پیوستهای ترویجی» برای تضمین انتقال مؤثر دانش به کشاورزان و بهرهبرداران بود.
وی یادآور شد: تأخیر در اجرای این برنامهها، توسعه پایدار کشاورزی منطقه را با مخاطره مواجه خواهد کرد، بدینمنظور، جمعبندی و ارسال بهموقع گزارشهای عملکرد فصلی به سطوح بالاتر، برای بررسی مستمر فرآیندها، امری ضروری به نظر میرسد.
