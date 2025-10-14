  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۰

رصد و پایش برنامه‌های آموزشی-ترویجی در استان بوشهر آغاز شد

رصد و پایش برنامه‌های آموزشی-ترویجی در استان بوشهر آغاز شد

بوشهر- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر گفت: رصد و پایش برنامه‌های عملیاتی آموزشی-ترویجی در شهرستان‌های استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با آغاز سال زراعی جدید به منظور تحقق اهداف عالی دولت در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و در پی ابلاغ برنامه‌های عملیاتی آموزشی-ترویجی نیمه دوم سال ۱۴۰۴، نظارت‌های میدانی و پایش عملکرد شهرستان‌های استان بوشهر آغاز شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر افزود: هدف از این پایش اطمینان از اجرای به‌موقع و کیفی برنامه‌هایی همچون الگوی کشت، آموزش مهارتی بهره‌برداران، عملیات ویژه نخل داران و طرح جهش تولید در دیمزارها و همچنین تحقق شاخص‌های جشنواره شهید رجایی است.

وی ادامه داد: در این راستا، بازدیدهایی از مراکز جهاد کشاورزی استان انجام می‌شود و تمرکز اصلی این بازدیدها، ارزیابی اجرای «پیوست‌های ترویجی» برای تضمین انتقال مؤثر دانش به کشاورزان و بهره‌برداران بود.

وی یادآور شد: تأخیر در اجرای این برنامه‌ها، توسعه پایدار کشاورزی منطقه را با مخاطره مواجه خواهد کرد، بدین‌منظور، جمع‌بندی و ارسال به‌موقع گزارش‌های عملکرد فصلی به سطوح بالاتر، برای بررسی مستمر فرآیندها، امری ضروری به نظر می‌رسد.

کد خبر 6621576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها