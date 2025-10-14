خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدرضا بهرامیصفت: هفته پارالمپیک، استان همدان با برگزاری برنامههای متنوع ورزشی و فرهنگی، جلوهای از توانمندی و اراده ورزشکاران جانباز و توانیاب خود را به نمایش گذاشت و در رشتههای مختلف ملی و بینالمللی به افتخارات تازهای دست یافت.
در سالهای اخیر، استان همدان رشد قابل توجهی در حوزه ورزش جانبازان و توانیابان داشته و تعداد ورزشکاران سازمانیافته این حوزه از ۴۰ نفر به بیش از ۴۰۰ نفر افزایش یافته است.
همچنین مجموع ورزشکاران فعال در رشتههای تحت پوشش این هیئت به حدود ۱۰۰۰ نفر رسیده که نشان دهنده استقبال چشمگیر جامعه برای حضور در فعالیتهای ورزشی و توانبخشی است.
رشتههای ورزشی فعال در همدان در چند سال اخیر به بیش از ۱۲ رشته رسیده است؛ از جمله والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، پاراتنیس، تیراندازی با کمان، دوومیدانی، پرتاب نیزه و دیسک، وزنهبرداری، بوچیا و شنا. بانوان ورزشکار نیز در این حوزه نقشی برجسته دارند و افتخارات ملی متعددی را برای استان کسب کردهاند.
قهرمانان نامآور پارالمپیکی همدان
ورزشکاران پا را همدان در رقابتهای ملی و بینالمللی عملکرد درخشانی از خود نشان دادهاند. زهرا نجاتی عارف، کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته بانوان، با چهار دوره حضور در بازیهای پاراآسیایی و مقام پنجم پارالمپیک، پرافتخارترین ورزشکار پا را استان شناخته میشود.
همچنین ریحانه روستایی در موچاندازی، محمد شهبازی در والیبال نشسته آقایان، مریم کهبد در تیراندازی با کمان و غزاله رسولی در داوری تیراندازی از دیگر چهرههای موفق همدان هستند.
در رشتههای بیلیارد، شنا و دوومیدانی نیز ورزشکاران همدانی موفق به کسب مدالهای طلا و نقره در کشور شدهاند.
همدان علاوه بر ورزشکاران نخبه، مربیان و داوران برجستهای نیز در سطح ملی دارد. الناز دبیری بهعنوان سرمربی تیمهای پاراتنیس بانوان بزرگسال و جوانان کشور و دکتر پیمان نوروزی بهعنوان سرمربی پاراتنیس آقایان از چهرههای شناختهشده همدان هستند.
همچنین حسام شیخمحمدی داور اسدآبادی برای بازیهای آسیایی هانگژو انتخاب شده و غزاله رسولی در پارالمپیک گذشته بهعنوان داور رشته تیراندازی حضور داشته است.
نبود زیرساختها؛ چالش اصلی ورزش پا را
با وجود موفقیتهای چشمگیر، ورزش جانبازان و توانیابان همدان همچنان با نبود سالن ورزشی اختصاصی و وسیله نقلیه مواجه است. هزینههای بالای اعزام تیمها، نبود زیرساختهای مناسبسازیشده و عدم اجرای کامل قوانین حمایتی از جمله چالشهای اصلی این حوزه است.
هیئت استان همدان خواستار توجه جدی دستگاههای اجرایی به قانون حمایت از معلولان و مناسبسازی اماکن ورزشی شده است.
با حمایت خیرین، اداره ورزش و جوانان و پیگیری مسئولان استانی، طرح احداث مجموعه پارالمپیک همدان در حال طراحی است. پیشبینی میشود با فراهم شدن زیرساختهای جدید، استان همدان در سالهای آینده به یکی از قطبهای اصلی ورزش پارالمپیکی کشور بدل شود و با افزایش سطح کیفی تمرینات، در میادین بینالمللی از جمله بازیهای پارالمپیک حضوری پررنگتر داشته باشد.
هفته پارالمپیک، نقطه تلاقی اراده، تلاش و امید در میان جامعه جانبازان و توانیابان است و استان همدان با درخشش خیرهکننده ورزشکاران خود بار دیگر ثابت کرد که با وجود محدودیتها، توانایی تبدیل چالشها به افتخار را دارد.
نبود سالن، بزرگترین آسیب ورزش جانبازان و توانیابان
«حمید رحیمی» رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت فعالیت این هیئت اظهار کرد: خوشبختانه شهرستانهای استان وضعیت قابل قبولی دارند و شهرستان همدان در رتبه نخست فعالیتهای هیئت قرار دارد، پس از آن شهرستان ملایر در جایگاه دوم و نهاوند سوم است و سایر شهرستانها نیز کم و بیش فعالاند، با این حال در حال بازنگری نسبت به عملکرد برخی شهرستانها هستیم تا آنها را به مدار فعالیت مطلوب بازگردانیم.
رحیمی عنوان کرد: در حال حاضر هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان هیچ سالن اختصاصی در اختیار ندارد که همین مسئله موجب شده عملاً منبع درآمدی نداشته باشیم و این موضوع یکی از بزرگترین آسیبهای این بخش است.
وی افزود: نبود وسیله نقلیه از مشکلات اساسی هیئت محسوب میشود؛ در حالیکه برخی هیئتها دارای خودرو هستند و استفادهای از آن نمیکنند، ما تقریباً هر هفته اعزام داریم و بخش عمده هزینهها صرف رفتوآمد ورزشکاران میشود، بهطوریکه سال گذشته اعزام تیمهای والیبال نشسته بانوان و آقایان حدود ۱۲۰ میلیون تومان هزینه داشت، در صورتیکه اگر وسیله نقلیه اختصاصی داشتیم این مبلغ بسیار کمتر میشد؛ از اینرو تأمین خودرو برای هیئت از مهمترین نیازهای ماست.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان همدان با بیان اینکه وضعیت مالی هیئت نه مطلوب است و نه بحرانی، عنوان کرد: با حمایت اداره ورزش و جوانان و کمک خیرین بخش عمده هزینهها تأمین میشود؛ برای نمونه در برنامههای هفتگی پیادهروی صبحگاهی، خیرین صبحانه ورزشکاران را تأمین میکنند و در ایام مذهبی مانند محرم تا اربعین ایستگاه صلواتی هیئت با مشارکت آنان برپا میشود که موجب شده کمترین فشار مالی بر هیئت وارد شود.
قوانین حمایتی اجرا نمیشود؛ مطالبه جدی رعایت حقوق معلولان
رحیمی با اشاره به قوانین حمایتی مربوط به جامعه معلولان گفت: ماده ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح دارد که افراد دارای معلولیت باید بتوانند از زیرساختهای عمومی بهصورت رایگان استفاده کنند، اما بسیاری از دستگاههای اجرایی به این قانون بیتوجهی میکنند. علاوه بر این، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ادارات را موظف کرده اقدامات لازم را برای توسعه حضور افراد دارای معلولیت در حوزههای فرهنگی و اجتماعی انجام دهند، ولی در عمل اجرای آن به حاشیه رفته است.
وی افزود: با وجود این کاستیها، باید از برخی مدیران دلسوز استان تقدیر کرد؛ از جمله حاجیبابایی که در موضوع راهاندازی مجموعه پارالمپیک همدان نقش مؤثری داشت و با پیگیریهای ایشان قرارداد مشاور پروژه نهایی شد، همچنین وفایی در سازمان برنامهوبودجه و استاندار با پیگیریهای متعدد در بازگشت زمین محل اجرای طرح همکاری جدی داشتند.
رحیمی عنوان کرد: علاوه بر این، مدیران دستگاههایی مانند اداره کار، شهرداری و سازمان امور اقتصادی و دارایی نیز در حد مقدورات مساعدتهایی داشتهاند؛ برای مثال شهرداری گاه اتوبوس در اختیار ورزشکاران قرار میدهد و اداره کار یکی از سالنهای خود را برای تمرین تیمها اختصاص داده است.
وی با تأکید بر اینکه برخی دستگاهها کاملاً بیتفاوت ماندهاند، گفت: در جلسات آینده شورای فرهنگ عمومی و شورای تربیت بدنی استان تلاش خواهیم کرد این موضوعات را بهصورت جدی مطرح کرده و مسیر تحقق حقوق جامعه جانبازان و توانیابان را هموار سازیم.
رحیمی افزود: خوشبختانه همدان در ورزش جانبازان و توانیابان از ظرفیتهای ارزشمندی بهرهمند است و ورزشکاران استان در چند سال اخیر موفق شدند در رقابتهای ملی و بینالمللی به افتخارات متعددی دست پیدا کنند؛ از جمله خانم زهرا نجاتی عارف، کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته که پر افتخارترین ورزشکار پا را استان همدان است و تاکنون چهار دوره حضور در مسابقات پاراآسیایی و مقام پنجم پارالمپیک را در کارنامه دارد.
وی در پایان با بیان اینکه در شهرستانهای همدان، ملایر، نهاوند و سایر مناطق شاهد رشد فعالیتها هستیم خاطرنشان کرد: چشمانداز ورزش جانبازان و توانیابان استان روشن است و با همکاری مدیران، حمایت خیرین و رفع مشکلات زیرساختی، نام همدان بیشازپیش در المپیکها و رقابتهای بینالمللی خواهد درخشید.
گفتنی است؛ هفته پارالمپیک یادآور ارادهای است که معلولیت را به توانایی و محدودیت را به انگیزه تبدیل میکند. ورزشکاران پا را نه تنها نمایندگان تلاش و پشتکار فردیاند، بلکه نماد نگاه انسانمحور به جامعهای هستند که عدالت و برابری را در عمل میطلبد. همدان با وجود همه کمبودهای زیرساختی، نشان داده است که استعداد، ایمان و حمایت میتوانند فاصله میان دشواری و افتخار را پر کنند.
توجه جدی مسئولان به ورزش جانبازان و توانیابان ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه سرمایهگذاری در این حوزه، صرفاً حمایت از یک قشر خاص نیست، بلکه حرکتی است در مسیر توسعه اجتماعی، ارتقای نشاط عمومی و تقویت هویت انسانی جامعه. امروز زمان آن رسیده است که ورزشکاران پا را نه به عنوان نمونهای از استقامت فردی، بلکه به عنوان سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و ملی مورد حمایت پایدار، برنامهریزی دقیق و نگاه برابر قرار گیرند.
