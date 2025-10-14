منافی: مطالبات اهالی روستاهای اردبیل آب شرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید منافی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیگیری و تحقق مطالبات مردم در شهرها و روستاهاا ولویت اساسی است و در این راستا از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره مطالبات اهالی روستاهای استان درحوزه آب شرب، کشاورزی، اجرای طرح هادی، ساماندهی جاده‌ها وخدمات رسانی درمانی و بهداشتی افزود: در این راستا جلساتی با مدیران متولی برگزار شده و می‌شود تا این مطالبات به حق مردم تحقق یابد.

عضو شورای اسلامی استان اردبیل با اشاره به نیاز و مطالبه مردم برای راه اندازی فضاهای ورزشی در روستاها، گفت: نیاز است در این راستا اعتبارات ویژه ای اختصاص یابد.

منافی از برگزاری میزخدمت در شهرستان‌های با حضور اعضای شورا و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مطالبات مردم خبرداد گفت: شورا در کنار مردم بوده و از هیچ تلاشی برای خدمت به مردم دریغ نخواهند کرد.