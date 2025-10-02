استاندار اردبیل: ۱۵ هزار میلیارد اعتبار برای شمال اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری متمرکز شهرستان های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز که در سالن اجتماعات فرمانداری پارس آباد برگزار شد، اظهار کرد: در جریان سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان اردبیل، مجموعاً ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه شهرستانهای پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز اختصاص یافته است.
وی با اشاره به جزئیات این اعتبارات، افزود: ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی در حوزههای راهسازی، آب، فاضلاب، ورزش، آموزش، طرحهای هادی و توسعه زیرساختهای روستایی در نظر گرفته شده است.
استاندار اردبیل همچنین گفت: ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای احیای واحدهای راکد اقتصادی تخصیص یافته و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه کشت و صنعتهای پارس و مغان انجام خواهد شد.
امامی یگانه همچنین از برنامهریزی برای تامین آب پایدار شمال استان خبر داد و بیان کرد: مجوز ماده ۲۳ برای تأمین آب شرب شهرهای شمالی اخذ شده و در این خصوص نامهنگاری با وزارت نیرو انجام شده است. همچنین طرح شبکه آبیاری خداآفرین که نیاز به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد، به عنوان یکی از اولویتهای مهم استان پیگیری میشود.
وی درباره بازنگری در سهم استان از رودخانه ارس نیز تصریح کرد: گزارش مستند این موضوع توسط وزارت نیرو آماده و بهزودی در قالب مصوبهای پیگیری خواهد شد.
در حوزه فاضلاب، وی به بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب پارسآباد با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: تصفیهخانه بایندور در اصلاندوز نیز تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید و بیش از ۳۰۰ روستا در منطقه شمالی از آب پایدار بهرهمند خواهند شد.
استاندار اردبیل ضمن اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات اجرای فاضلاب شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، خواستار توجه ویژه سازمان برنامه و بودجه به این حوزه شد. این موضوع شهرهای اصلاندوز و جعفرآباد را دربرمیگیرد.در حوزه بنیاد مسکن نیز تأمین اعتبار برای آسفالت روستاها و همچنین تأمین زمین برای اجرای طرحهای مسکن محرومان بهصورت بلاعوض در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از پیگیری برای تأمین مالی پروژه باند دوم محور مشکینشهر به پارسآباد از محل ماده ۵۶ با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
در پایان، امامی یگانه به موضوع منطقه آزاد تجاری بیلهسوار اشاره کرد و گفت: مراحل تملک اراضی و تعیین تکلیف یک هزار و ۵۰۰ هکتار زمین آغاز شده و تدوین طرح جامع منطقه آزاد در دستور کار هیئت مدیره قرار دارد. همچنین ایجاد منطقه آزاد مشترک با جمهوری آذربایجان و توسعه زیرساختهای گمرک بیلهسوار با دستور ویژه رئیس جمهور پیگیری میشود.
نظر شما