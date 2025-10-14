اعزام تیم کاراته بانوان کردستان به المپیاد استعدادهای برتر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته بانوان استان کردستان به نمایندگی از استان و در قالب کاروان ورزشکاران، برای حضور در رقابت‌های کشوری المپیاد استعدادهای برتر ورزش اعزام شد.

این تیم شامگاه دوشنبه در مراسمی با حضور مسعود الماسی، رئیس هیأت کاراته کردستان و جمعی از مسئولان ورزشی استان، بدرقه شد.

هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کاراته کشور از روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه به میزبانی استان سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد و بانوان کاراته‌کای کردستانی با حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان استان، در این رویداد ملی حضور می‌یابند.

این اعزام با شعار «هیوای ورزش کردستان» صورت گرفت و تیم اعزامی نماینده ظرفیت‌های ورزشی بانوان استان در سطح ملی است.

المپیاد استعدادهای برتر کشور، هر ساله با هدف شناسایی و پرورش نسل آینده ورزشکاران ملی برگزار می‌شود.