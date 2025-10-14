به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: شهادت این خبرنگار و فعال رسانه‌ای فلسطینی در جنوب غزه به دست گروه مسلح شورشی مورد حمایت رژیم صهیونیستی در حالی رخ داد که گروهی از آوارگان نیز در مسیر بازگشت به شهر غزه، هدف قرار گرفتند. یک منبع در وزارت داخله غزه اعلام کرد که این حمله در مسیر بازگشت گروهی از آوارگان از جنوب نوار غزه به شهر غزه صورت گرفت و چندین نفر نیز در این حمله جان خود را از دست دادند. همچنین یک منبع پزشکی در بیمارستان المعمدانی غزه با بیان اینکه جسد «صالح الجعفراوی» خبرنگار مشهور فلسطینی به این مرکز منتقل شده است، شهادت وی را تایید کرد.

«صالح الجعفراوی» به خاطر مستندسازی جنگ دوساله غزه شناخته می‌شد و پیشتر تهدیدهایی از سوی اسرائیل دریافت کرده بود. الجعفراوی، ۲۸ ساله، که با ویدیوهای خام و تاثیرگذارش از رنج مردم غزه به شهرت رسیده بود، در حالی که جلیقه مطبوعاتی بر تن داشت و در حال مستندسازی ویرانی‌های به جا مانده از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی بود، هدف گلوله قرار گرفت.

منابع فلسطینی، از جمله الجزیره، گزارش دادند که او توسط شبه‌نظامیان وابسته به اسرائیل، اغلب به عنوان «عصابات همکار» شناخته می‌شوند، کشته شد. این شبه‌نظامیان، که گفته می‌شود با طایفه دغموش مرتبط هستند، در درگیری با نیروهای امنیتی حماس بودند. یک منبع ارشد در وزارت داخلی غزه به الجزیره گفت که نیروهای حماس شبه‌نظامیان را محاصره کرده بودند و این گروه به کشتن فلسطینیان آواره بازگشته از جنوب غزه متهم است.

فیلم‌های تاییدشده توسط «آژانس ساناد» الجزیره نشان می‌دهد، بدن او روی یک کامیون، هنوز با جلیقه PRESS حمل می‌شود، که این صحنه دلخراش بار دیگر خطرات خبرنگاری در مناطق جنگی را برجسته می‌کند.

اما الجعفراوی از اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که حمله حماس به اسرائیل آغاز شد، به عنوان یکی از صداهای برجسته غزه ظاهر شد. او در در دو سال گذشته، به یکی از چهره‌های شناخته‌شده رسانه‌ای در غزه بدل شده بود.

گزارش‌هایش از میان خرابه‌ها، از چهره‌های کودکان بی‌پناه و از خانه‌هایی که زیر آوار فرو ریخته بود، بارها در رسانه‌های بین‌المللی بازنشر شد. او تنها خبرنگار نبود، چشمان زنده وجدان جهانی بود در سرزمینی که جهان سال‌هاست از دیدنش روی برگردانده است. در مصاحبه‌ای با الجزیره در ژانویه ۲۰۲۵، او از تجربیات آوارگی‌اش سخن به میان آورده و گفته بود: «تمام صحنه‌ها و موقعیت‌هایی که در این ۴۶۷ روز گذراندم از خاطرم پاک نخواهد شد. هر ثانیه در ترس زندگی می‌کردم، به ویژه پس از شنیدن تهدیدهای اشغال اسرائیل علیه من.»

علاوه بر آن، او بیش از ۲۵۵ هزار دنبال‌کننده در X (توئیتر سابق) داشت و محتوای او اغلب خبرنگاری را با حمایت از مقاومت فلسطینی ترکیب می‌کرد. ویدیوهای وایرال شده او، که در آن نقش‌های مختلفی مانند پزشک، بیمار زخمی یا مبارز را بازی می‌کرد، هم تحسین و هم انتقاد به همراه داشت.

منتقدان، به ویژه در محافل طرفدار اسرائیل، او را به تولید پروپاگاندا متهم می‌کردند و لقب آقای FAFO به او داده بودند. الجعفراوی دو ماه پیش از شهادتش، از سوی مقامات اسرائیلی مورد تهدید قرار گرفت. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی مانند تایمز آف اسرائیل و جروزالم پست، مرگ او را به درگیری‌های داخلی بین حماس و عشایر مخالف نسبت می‌دهند و اشاره می‌کنند که او احتمالاً با واحد «سهام» حماس همراه بود و بدنش نشانه‌های شکنجه داشت. همچنین ارتش اسرائیل پیشتر او را به‌طور مستقیم هدف انتقاد و تهدید قرار داده و ادعاهایی علیه محتوای منتشرشده‌اش درباره روایت درد و رنج مردم فلسطین مطرح کرده بود.

همچنین مراسم تشییع پیکر او روز گذشته، ۱۳ اکتبر با حضور گسترده مردم غزه برگزار شد، جایی که جمعیت عزادار با شعارهایی مانند «یا یما بثوب جدید، زفینی جیتک شهید» (ای مادر، با لباس جدید، مرا به عنوان شهید زینت بده) وداع کردند. پیام نهایی الجعفراوی، که در X منتشر شد، تشکر از معترضان جهانی برای فلسطین بود. وصیت‌نامه‌اش، که پس از مرگ پخش شد، بر ادامه مقاومت و عشق به خانواده تاکید داشت.

گفتنی است؛ نانجی الجعفراوی برادر شهید صالح الجعفراوی خبرنگار فلسطینی، در زندان رژیم صهیونیستی اسیر است و قرار است در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد شود. او قرار است پس از آزادی در مراسم ختم برادرش شرکت کند، برادری که از مدت‌ها پیش بی‌صبرانه منتظر آزادی وی و دیدار دوباره‌اش بود.

بر اساس گزارش‌های رسمی، تعداد خبرنگاران کشته‌شده در جنگ غزه تاکنون به بیش از ۲۵۰ نفر رسیده است. این آمار، جنگ غزه را به مرگبارترین جنگ برای خبرنگاران طی ۱۶۰ سال گذشته تبدیل کرده است.

پیشتر نیز منابع فلسطینی از شهادت «محمد باسم نعیم» پسر یکی از رهبران ارشد جنبش حماس و درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی غزه با گروه‌های مسلح مورد حمایت خارجی و رژیم صهیونیستی در شهر غزه خبر داده بودند. همزمان، یک منبع فرماندهی در وزارت داخله غزه به شبکه الجزیره گفت که در این حمله، تعدادی از اعضای دستگاه‌های امنیتی وابسته به حماس نیز شهید شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این گروه مسلح شورشی علاوه بر هدف قرار دادن نیروهای امنیتی، به تعدادی از آوارگان فلسطینی که در مسیر بازگشت از جنوب نوار غزه به سمت شهر غزه در حرکت بودند، نیز حمله کردند و موجب شهادت تعدادی از آنان شدند. وزارت داخله غزه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که دستگاه‌های امنیتی این منطقه مصمم به برقراری نظم و امنیت عمومی هستند و با تمامی عناصر مختل‌کننده امنیت و افرادی که در حوادث اخیر دست داشته‌اند، برخورد قانونی خواهد کرد. این درگیری در شرایطی رخ داد که با اعلام آتش‌بس میان نیروهای مقاومت و رژیم صهیونیستی، مردم غزه پس از ماه‌ها جنگ و کوچ‌های اجباری در حال بازگشت به شهرهای خود هستند و رژیم صهیونیستی با حمایت از گروه‌های شورشی درصدد ناامن کردن این مناطق است.

جنبش حماس روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح‌الدین مجاز خواهد بود. همزمان با آن، خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد. گفتنی است؛ رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورد.