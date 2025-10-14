  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال اعلام شد؛

پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد ریال وام ازدواج توسط بانک ملی

پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد ریال وام ازدواج توسط بانک ملی

بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال جاری، بانک ملی ایران با صرف اعتباری بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد ریال، موفق به پرداخت وام ازدواج به ۵۵ هزار و ۱۴۰ نفر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، آمارهای بانک مرکزی نشانگر این است که بانک ملی ایران با برنامه‌ریزی و تدابیر مناسب سهم قابل توجهی از کل وام‌های ازدواج پرداخت‌شده در نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.
براساس این آمار در نیمه نخست امسال بیش از ۲۹۱ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از طریق سیستم بانکی کشور به متقاضیان پرداخت شده که این میزان تسهیلات پرداختی رقمی بالغ بر ۹۷.۸ همت را شامل می‌شود.

شعب بانک ملی ایران با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی ازدواج به طور متوسط طی این مدت روزانه به ۱۰۲۸ متقاضی وام ازدواج پرداخت کرده است.

بانک ملی ایران همواره پرداخت تسهیلات در قالب وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج را یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اعتباری خود قرار داده و با تأمین منابع مورد نیاز این بخش، نقشی مهم در تسهیل ازدواج جوانان ایفا کرده است.

کد خبر 6621710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها