پرداخت ۱۸۵ هزار میلیارد ریال وام ازدواج توسط بانک ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، آمارهای بانک مرکزی نشانگر این است که بانک ملی ایران با برنامه‌ریزی و تدابیر مناسب سهم قابل توجهی از کل وام‌های ازدواج پرداخت‌شده در نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.

براساس این آمار در نیمه نخست امسال بیش از ۲۹۱ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از طریق سیستم بانکی کشور به متقاضیان پرداخت شده که این میزان تسهیلات پرداختی رقمی بالغ بر ۹۷.۸ همت را شامل می‌شود.

شعب بانک ملی ایران با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی ازدواج به طور متوسط طی این مدت روزانه به ۱۰۲۸ متقاضی وام ازدواج پرداخت کرده است.

بانک ملی ایران همواره پرداخت تسهیلات در قالب وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج را یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اعتباری خود قرار داده و با تأمین منابع مورد نیاز این بخش، نقشی مهم در تسهیل ازدواج جوانان ایفا کرده است.