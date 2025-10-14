به گزارش خبرنگار مهر، «سیدحمید پورمحمدی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان طی سخنانی در مراسم سی‌و چهارمین سالگرد استقلال ارمنستان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال ارمنستان را در سال ۱۹۹۱ به رسمیت شناخت، ایران تا به امروز در چارچوب سیاست حسن همجواری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر از تقویت استقلال و حاکمیت ارمنستان حمایت کرده و در همین راستا توسعه روابط با ارمنستان در تمامی ابعاد را در اولویت‌های سیاست‌های همسایگی خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: دو ملت ایران و ارمنستان از تاریخ و فرهنگ تمدنی مشترک برخوردار هستند و برای یکدیگر همواره همسایگان و دوستان خوب و وفادار بوده‌اند، هیچ‌گاه تهدیدی متوجه ایران و یا تهدیدی از سوی ایران متوجه ارمنستان نبوده است، مرز ۲ کشور همواره مرز دوستی و اعتماد بوده است، اطمینان دارم این مرز همچنان در آینده مرز دوستی و اعتماد باقی خواهد ماند.

رئیس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان همچنین بیان کرد: در سال‌های اخیر شاهد تحرک و پویایی در روابط دو کشور هستیم، اراده رهبران دو کشور توسعه روابط در همه ابعاد و ارتقا آن به سطح راهبردی است، علاوه بر این ایران و ارمنستان در حوزه حمل و نقل، فرهنگ و گردشگری همکاری‌های خوبی دارند.



پورمحمدی افزود: همچنین ایران و ارمنستان در فعال‌سازی کریدور خلیج فارس - دریای سیاه منافع مشترک دارند، ضمن اینکه حجم تجارت روند صعودی دارد و به یک میلیارد دلار نزدیک شده انتظار می‌رود با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد به سه میلیارد دلار برسد.



وی خاطرنشان کرد: برای جمهوری اسلامی ایران صلح در قفقاز یک اولویت راهبردی است و همواره از حاکمیت و تمامیت ارضی همه همسایگان از جمله ارمنستان حمایت کرده است، ما با هرگونه توسل به زور مخالف هستیم، از مذاکرات صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کنیم، امیدواریم موافقتنامه صلح ۲ کشور در اسرع وقت به امضا نهایی برسد.

رئیس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان همچنین با اشاره به سفر «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور کشورمان به ارمنستان گفت: در جریان این سفر چشم اندازی نو گشوده شد، ۱۲ سند همکاری امضا شد و در بیانیه مشترکی که به امضا رسید، چشم‌اندازی امیدبخش انتظار می‌رود.