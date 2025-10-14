طرح «چهارراه صلح» همکاری منطقه ای را هموار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، «داوید کاراپتیان» دبیر کل وزارت خارجه ارمنستان طی سخنانی در مراسم گرامیداشت سالگرد استقلال این کشور، اظهار داشت: روز استقلال جمهوری ارمنستان، این روز تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه نمادی است از آرمانهای بلند مردم ما برای آزادی، تعیین سرنوشت و ساختن آیندهای شرافتمندانه و پر امید. در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ پس از قرنها مبارزه و تلاش، ما استقلال خود را شناختیم و مسیری نوین را آغاز کردیم.
وی تصریح کرد: امروز، در عصری که جهان در حال تغییر و تحولات سریع است و منطقه ما با چالشها و شرایط پیچیده و نامشخصی رو به روست، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد، قدرت و چشمانداز دوراندیشانه هستیم. استقلال تنها به معنای داشتن مرزها نیست، بلکه نمادی از زندگی شرافتمندانه، توسعه اقتصادی، آموزش، امنیت و حفظ هویت فرهنگی ماست.
دبیرکل وزارت امور خارجه ارمنستان همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهایی بود که استقلال جمهوری ارمنستان را به رسمیت شناخت. در تاریخ ۹ فوریه ۱۹۹۲، روابط دیپلماتیک بین ۲ کشور برقرار شد و از آن زمان، بر پایه احترام متقابل، اعتماد و منافع مشترک، روابط ارمنستان و ایران روز به روز قویتر شده و ماهیت استراتژیک یافته است. در این راستا قدردانی عمیق خود را از رهبری عالی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت قاطع از تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری ارمنستان ابراز میدارم. دولت و مردم ارمنستان ارزش زیادی برای این موضع برادرانه و دوستانه قائل هستند.
کاراپتیان افزود: همچنین، ایروان با روحیه حسن همجواری، همواره حمایت اصولی خود را از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی، به ویژه در سازمان ملل اعلام داشته است.
وی ادامه داد: دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۹ آگوست جاری و ملاقات وی با نخست وزیر ارمنستان نه تنها روح تازهای در روابط دو جانبه ما دمید، بلکه افقهای جدیدی را برای همکاریهای مشترک ترسیم کرد. در قالب این سفر، بیش از دهها سند حقوقی امضا و همایش تجاری برگزار شد.
دبیر کل وزارت خارجه ارمنستان همچنین اظهار داشت: جمهوری ارمنستان صادقانه انگیزه دارد و از این جهت بارها تعهد خود را برای کمک به توسعه مسیرهای ارتباطی منطقهای و تقویت ارتباطات با همسایگان خود، براساس حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزهای شناخته بینالمللی، نشان داده است. در این راستا، دولت ارمنستان طرح «چهارراه صلح» را ارائه کرده است. طرحی که مورد حمایت ایران و شرکای بینالمللی قرار گرفته است و امکانات زیرساختی خود را برای تسهیل ارتباطات شرق و غرب، شمال و جنوب فراهم میسازد.
وی اضافه کرد: در اجلاس صلح در واشنگتن در تاریخ ۸ آگوست، ارمنستان و آذربایجان در کنار بررسی سایر موارد، بر سر گشایش زیرساختهای منطقهای، بر پایه اصول حاکمیت، تمامیت ارضی، احترام به مرزها، صلاحیت قضائی و عمل متقابل، توافق کردند. در قالب تلاشهای انجام شده برای برقراری صلح میان ارمنستان و آذربایجان و همچنین حرکتهای مثبت در جهت عادیسازی روابط ارمنستان و ترکیه، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه «چهار راه صلح» فراهم آمده است تا با توسعه پایدار قفقاز جنوبی و کل منطقه کمک کند.
این مقام وزارت خارجه ارمنستان خاطرنشان کرد: رفع انسداد مسیرهای ارتباطی بین ارمنستان و آذربایجان، براساس اصول فوق الذکر، موجب گسترش و تقویت ارتباط زمینی میان ارمنستان و ایران خواهد شد و این ارتباط در سطحی جدید قرار میگیرد. در نتیجه، ارمنستان از طریق نخجوان به یک مسیر ریلی با ایران دست خواهد یافت و ایران نیز از مسیر جایگزین دیگری در شمال بهرهمند خواهد شد. این تحولات نه تنها برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور حیاتی است، بلکه نقش مهمی در بهره برداری کامل از مسیر حمل و نقل گستردهتر خلیج فارس، دریای سیاه دارد.
