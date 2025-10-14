  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

ورود نابینایان به موزه‌ها و بناهای تاریخی در روز «عصای سفید» رایگان شد

معاون میراث‌فرهنگی کشور، ورود روشندلان و کم‌بینایان به تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی کشور را در روز جهانی عصای سفید، رایگان اعلام‌ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور و به مناسبت روز جهانی عصای سفید (چهارشنبه ۲۳ مهرماه)، ورود نابینایان و کم‌بینایان به تمامی موزه‌ها، پایگاه‌های میراثی و بناهای تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با یک همراه به‌صورت رایگان اعلام شد.

علی دارابی در این باره گفت: این تصمیم در راستای تکریم جایگاه روشندلان و ترویج عدالت فرهنگی اتخاذ شده و هدف آن فراهم‌کردن دسترسی برابر اقشار مختلف جامعه به میراث فرهنگی و تاریخی کشور است.

وی تأکید کرد: روز عصای سفید یادآور اهمیت احترام، آگاهی و مشارکت اجتماعی نابینایان است و ما معتقدیم میراث فرهنگی زمانی ارزشمندتر می‌شود که برای همه ملموس و قابل تجربه باشد.

به گفته قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، در روز جهانی عصای سفید، برنامه‌های هدفمندی برای روشندلان در برخی اماکن فرهنگی‌تاریخی تدارک دیده خواهد شد.

