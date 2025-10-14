انسداد ۴۲ حلقه چاه غیرمجاز در بوکان؛ بارش ها ۳۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عباسی صبح سه شنبه در چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بوکان، با اشاره به کاهش بیسابقه تراز آب سد در ماههای اخیر به دلیل خشکسالی و کاهش حدود ۳۰ درصدی بارشها، وضعیت موجود را بحرانی توصیف کرد.
مدیر امور منابع آب بوکان بر لزوم اتخاذ تصمیمات مؤثر برای مدیریت مصرف و عبور از شرایط تنش آبی با همکاری همه دستگاههای شهرستانی تأکید کرد.
عباسی در ادامه، به اقدامات انجامشده در زمینه مدیریت منابع آب از جمله انسداد ۴۲ حلقه چاه غیرمجاز، نصب ۴۳ فقره کنتور هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه، آزادسازی ۱۳ هکتار از بستر رودخانهها و مجاری آبی، جلوگیری از کشت دوم در اراضی کشاورزی، ساماندهی رودخانه سیمینهرود و برخورد با برداشتهای غیرمجاز شن و ماسه بهویژه در محدوده روستای شهریکند اشاره کرد.
وی همچنین از ابطال ۳۱ مورد تخصیص صادره غیرمجاز در بخش صنعت و خدمات و آزادسازی ۱۸۰ هزار مترمکعب آب در این بخش خبر داد.
در ادامه، پارسامهر معاون عمرانی و برنامهریزی فرماندار بوکان، باقدردانی از عملکرد اعضای شورا، جلسات شورای حفاظت از منابع آب را از کاربردیترین جلسات شهرستان دانست و اظهار کرد: بسیاری از مصوبات این شورا به عنوان پایلوت در سطح استان اجرا خواهد شد.
وی با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب، بر پیگیری جدی اجرای مصوبات، برنامهریزی برای کاهش چالشها در تأمین آب شرب و همکاری کامل دستگاهها در این زمینه تأکید کرد.
سایر اعضای شورا نیز دیدگاهها و پیشنهادات خود را مطرح کردند و پس از بحث و بررسی، مصوبات لازم به تصویب رسید...
