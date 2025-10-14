گزینش تبلور اخلاق، عدالت و امانت در مدیریت سرمایه انسانی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و رئیس هیئت عالی گزینش کشور، در اولین همایش دبیران اعضا و مسئولین دبیرخانه هیأتهای مرکزی گزینش دستگاههای اجرایی با عنوان «گردهمایی هیأتهای مرکزی گزینش کشور»، با یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: گزینش در جمهوری اسلامی نه فقط یک ساز و کار اداری، بلکه تبلور اخلاق، عدالت و امانت در مدیریت سرمایه انسانی کشور است و ما با گزینش تعیین میکنیم چه کسانی ستونهای دستگاه اجرایی و حکمرانی را تشکیل میدهند.
ویافزود: از اینرو هر تصمیم شما در هیئتهای گزینش نه فقط درباره یک فرد، بلکه درباره اعتماد مردم به ادامه عدالت اداری کشور است.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: در نگاه امام عزیز، که در فرمان تاریخی هشتمادهای خود حفظ کرامت انسان را مبنا قرار داده بودند، گزینش باید بر پایه عدالت و پرهیز از تبعیض باشد. رهبر معظم انقلاب نیز در سیاستهای کلی نظام اداری تأکید کردند که شایستهگزینی باید به عنوان اصل حاکم بر همه انتصابات و بهکارگیریها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در دولت وفاق ملی، نگاه ما به گزینش، نگاهی تنگنظرانه و حذفگرایانه نیست، بلکه نگاهی توانمندساز، امیدآفرین و امیدساز، بهویژه در نسل جوان است. این سایه نومیدی را ما باید با اقدامات شایسته خود در ذهن جوانان امروز بزداییم.
قائمپناه عنوان کرد: ما باور داریم که منابع انسانی سرمایه اصلی توسعه ملی هستند. هرگاه گزینش بر مدار شایستگی، عدالت و تقوا استوار بوده، کشور پیشرفت کرده است و هرگاه این معیارها با حب و بغضهای جناحی و سلیقهای آلوده شود، نهاد دولت تضعیف گردیده است.
معاون اجرایی رئیس بیان کرد: دولت جای توانمندان و دانایان است؛ هیچ سیاستی، هیچ بخشنامهای و هیچ سلیقهای نباید این قاعده را برهم زند.
قائمپناه گفت: اگر در گزینش به جای معیارهای شایستگی، ملاحظات شخصی و محدودکننده را بنشانیم، در واقع دولت را کوچک نکردهایم، بلکه ایران را کوچک کردهایم. ایران بزرگ ما را نباید کوچک بشماریم. دکتر پزشکیان همواره گفتهاند و میگویند که تقوا یعنی حرکت بدون خطا؛ یعنی بکوشیم راه را درست برویم، نه اینکه خطای دیگران را برجسته کنیم و خطای خود را نادیده بگیریم.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: تقوا و شایستهگزینی دو بال اصلی پیشرفت نظام اداری و سیاسی کشور هستند و هرگاه این اصول نادیده گرفته شوند، اعتماد عمومی و کارآمدی دولت آسیب خواهد دید. ما باید در گزینشها به جای نگاه محدود و فردی، نگاه ملی و عدالتمحور داشته باشیم تا ایران عزیزمان همواره در مسیر رشد و تعالی گام بردارد.
قائمپناه عنوان کرد: گزینش بر مدار تقوا یعنی پرهیز از داوری شتابزده درباره انسانها و تمرکز بر توان، صداقت و صلاحیت علمی و حرفهای آنان. گزینش بر مدار تقوا یعنی پرهیز از داوری شتابزده درباره انسانها و تمرکز بر توان، صداقت و صلاحیت علمی و حرفهای آنها؛ یعنی توجه کنیم چه کسی میتواند برای کشور مفید باشد، نه آنکه چه کسی افکار و منشش به ما نزدیکتر است.
وی افزود: نظام گزینش، حافظ عدالت و امید در بدنه اداری کشور است. شما باید در عمل نشان دهید که گزینش نه به معنی حذف که به معنی گزیدن بهترینهاست. گزینش نباید به ابزاری برای ایجاد خوف در میان نیروهای انسانی و جوانان این مرز و بوم تبدیل شود، بلکه باید الگویی از عدالت و انصاف در میان کارکنان باشد. از این منظر، هر هیئت گزینش در حکم آئینه عدالت نظام است. این آئینه اگر شفاف و بدون اعوجاج باشد، مهمترین ثمرهاش احیای امید و اعتماد عمومی در جامعه است.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: در مسیر اجرای این مأموریت خطیر، گاهی داوریها سخت و فشارها زیاد است؛ اما یادمان باشد چه مسئولیت خطیری بر عهده داریم. گزینش به یک معنا، گزینشگران به یک معنا، معماران تحول منابع انسانی در کشورند. پیشنیاز تحول در مدیریت سرمایه انسانی، تحول در نظام و سازمان گزینش است.
قائمپناه عنوان کرد: انسانها ممکن است خطا کنند؛ خطای آنان را بزرگ نکنید. با مهربانی، صبوری و دقت از خطاهای کوچک انسانها، بهخصوص دختران و پسران جوان این مرز و بوم، درگذریم. ما در گزینش باید عدالت را معیار کنیم و امید را در مسیر بهکارگیری نیروی انسانی زنده نگه داریم. ما باید کاری کنیم که گزینش نه مانع پیشرفت، بلکه سکوی پرتاب نیروهای شایسته بر مدار خدمت شود. باور کنیم هر انسان توانمند، سرمایهای برای جمهوری اسلامی است.
رئیس هیئت عالی گزینش کشور متذکر شد: طبیعی است کسانی که ضد ایران اسلامی و ضد منافع ملی هستند، در نظام اداری کشور جایگاهی نخواهند داشت و در چارچوب قانون باید با آنها رفتار کنیم.
وی اظهار کرد: اگر کسی لغزید، به نرمی تذکر دهیم و اگر سخن حقی گفت، حتی اگر لحن او تند و تیز بود، با تواضع بشنویم و از او بهره ببریم و گزینش عادلانه یعنی همین فروتنی در برابر حقیقت، گذشت در برابر خطا و پافشاری بر حق، در راستای قوی شدن ایران عزیز است.
قائمپناه در پایان عنوان کرد: باشد که چنین روحیهای نهاد گزینش را به تجلیگاه تقوا، انصاف و کرامت انسانی و جذب شایستگان و دانایان در نظام اداری جمهوری اسلامی عزیز بدل سازد، و فرهیختگان و خردمندان ایران عزیز بر صدر نشینند و قدر ببینند. پاینده ایران اسلامی و ملت بزرگ و نجیب ایران که سرمایه اصلی این سرزمین مقدس است.
