کسری بودجه آمریکا امسال چقدر شد؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمربکا شب گذشته اعلام کرد که در سال مالی ۲۰۲۵ کسری بودجه این کشور به یک هزار و ۷۷۵ میلیارد دلار رسیده که در قالب آن هزینه‌های مربوط به بازنشستگی و خدمات درمانی افزایش و هزینه‌های خدمات آموزشی کاهش یافته است.

تعرفه‌های اعمال شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر واردات کالا از دیگر کشورها به افزایش ۱۹۵ میلیارد دلاری درآمدهای بودجه‌ای آمریکا منجر شده و توانسته چند میلیارد دلار از کسری بودجه این کشور نسبت به سال گذشته کم کند.

البته افزایش درآمد دولت آمریکا از محل اعمال تعرفه با کاهش ۷۹ میلیارد دلاری درآمد این کشور از دریافت مالیات همراه بوده است. این کشور در سال مالی ۲۰۲۵ معادل ۴۸۶ میلیارد دلار درآمد مالیاتی داشته است.

به طور کلی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۵ معادل ۵ تریلیون و ۲۳۵ میلیارد دلار درآمد داشته که نسبت به سال ۲۰۲۴ معادل ۶ درصد بیشتر بوده است؛ در همین بازه زمانی این کشور بیش از ۷ تریلیون دلار هزینه هم داشته که ۴ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

هم اکنون بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی این کشور معادل ۵.۹ درصد است اما هنوز مشخص نیست که این نسبت چگونه محاسبه شده چرا که به خاطر ادامه تعطیلی دولت فدرال هنوز آمار مربوط به عملکرد اقتصاد این کشور برای ماه‌های اخیر از سوی منابع رسمی اعلام نشده است.