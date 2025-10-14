خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: عکس‌هایی که توسط عکاسان فلسطینی در رام الله در مرکز کرانه باختری گرفته شده نشان می‌دهد استقبال از اسیران آزاد شده فلسطینی در چارچوب توافق تبادل اسرا موسوم به «طوفان الأحرار» پس از سال‌ها جدایی، در این منطقه و حتی قاهره پایتخت مصر، سرشار از صحنه‌های عمیقاً انسانی و تأثیر برانگیز است.

جمع زیادی از مردم برای استقبال از اسیران فلسطینی خود را به رام الله رساندند و با فریاد «الله اکبر» این پیروزی را جشن گرفتند. اسرای فلسطینی آزاد شده تحت توافق تبادل اسرا، با ورود به رام‌الله علامت پیروزی را نشان دادند.